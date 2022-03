Sénégal: Fatick - La gouverneure Seynabou Guèye présentée en "modèle de réussite scolaire"

Fatick — La gouverneure de la région de Fatick, Seynabou Guèye, a été présentée en "modèle de réussite scolaire" aux meilleures élèves filles du département du même nom, mardi, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage.

A l'initiative du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CEDAF), cette cérémonie dite "Sargal Djiguène" s'inscrivait dans le cadre des festivités marquant le mois de la femme.

"Je pense que c'est l'occasion, en ce mois de la femme, de montrer le gouverneur Seynabou Guèye comme référence, comme modèle de réussite scolaire à la jeune génération", a dit Aissatou Ly Niang, la directrice du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme de Fatick. Le CEDAF, en présentant Mme Guèye comme un modèle, compte amener les femmes qu'il encadre à "inscrire leurs filles à l'école, les maintenir pour qu'elles puissent réussir et accéder" à de hautes fonctions. La gouverneure de Fatick "est une femme de référence, une femme modèle, c'est pourquoi le CEDAF a tenu à la montrer en modèle à toutes les femmes du département et de la région", a insisté sa directrice. "Nous avons aussi tenu à la présenter à toutes les filles en milieu scolaire dans le cadre du programme de scolarisation des filles" appelé SCOFI, a indiqué Aissatou Ly Niang.

De cette manière, le CEDAF invite la jeune génération d'élèves filles à ne pas lâcher les études et à poursuivre leurs études "pour réussir demain au grand bonheur de leur parents", a expliqué Mme Niang. La gouverneure s'est dite "très honorée" de cette initiative de la directrice du CEDAF de Fatick. "A travers ma personne, a-t-elle souligné, c'est toutes les femmes qui sont honorées (...)", a-t-elle ajouté, avant de louer "tout le travail" abattu par la directrice du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme. "D'autres femmes de la région ont posé des actes de générosité allant dans le sens d'aider à ce que les femmes aillent mieux et à avoir de meilleurs conditions d'existences", a souligné Seynabou Guèye.

Elle a invité les élèves filles à persévérer dans leurs études, en vue d'occuper plus tard de grandes responsabilités et de hautes fonctions au service de leur pays. Seynabou Guèye a pris ses fonctions de gouverneure de de Fatick le 9 avril 2019, devenant la treizième personnalité à ce poste depuis la création de la région de Fatick en 1984, sortie des flancs de l'ancienne Sine-Saloum.