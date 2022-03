Cote d'Ivoire: Investiture du ministre-gouverneur pascal abinan - kobenan kouassi adjoumani - "C'est votre unité qui sera le gage de votre réussite "

Représentant le Premier ministre, Patrick Achi, à l'investiture du ministre-gouverneur Pascal Abinan , le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a estimé que l'unité des filles et fils du district sera le gage de la réussite de la mission du ministre-gouverneur.

Le ministre-gouverneur du District autonome de la Comoé, Pascal Abinan a été installé officiellement dans ses fonctions le samedi 19 mars 2022 au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou. Représentant le Premier ministre, Patrick Achi, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobenan Kouassi Adjoumani a mis l'accent sur l'unité des filles et fils du district. Il a souhaité que le nouvel outil de développement que le président Alassane Ouattara offre aux populations soit un instrument de raffermissement de la cohésion sociale, mais également un moteur de renforcement du suivi des actions de développement initiées par le président de la République. " C'est votre unité qui sera le gage de votre réussite ", a-t-il dit. Kobenan Kouassi Adjoumani:"le développement du district de la Comoé est entre des mains sûres"

Le représentant du Premier ministre Patrick Achi a lancé un appel particulier aux filles et fils de la région pour leur soutien indéfectible et demandé aux garants de la tradition à faire bloc autour de leur " digne fils " afin de l'entourer de conseils et sagesse pour que le développement inclusif des régions soit une réalité comme souhaité par le président Ouattara. Pour le ministre d'Etat, Pascal Abinan est la personne idéale pour impulser les développements dans ce district. Raison pour laquelle, il a soutenu que le Président de la République ne s'est pas trompé.

" Le président de la République ne s'est pas trompé en vous confiant ce District autonome. En confiant donc les destinés du district autonome de la Comoé, le président Ouattara compte sur un homme de confiance, d'expérience et amoureux du développement local. Avec vous, le développement du district de la Comoé est entre des mains sûres et expertes ", a rassuré le ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani. Aka Aouélé : " le District de la Comoé, est en de bonnes mains "

Co-président de la cérémonie, le président du Conseil Économique Social environnemental et culturel, Aka Aouélé a confié que " le District de la Comoé est en de bonnes mains ". C'est pourquoi, il a insisté en demandant l'implication de tous.

" J'invite les filles et les fils des différentes Régions, à s'unir autour de leur fils, afin de l'aider à réussir sa mission. Le succès qui est attendu dépend aussi de l'implication de tous, des femmes, des jeunes, des cadres, des élus, des membres de l'administration territoriale et de toutes les personnes de bonne volonté. Veuillez garder en constant éveil la cohésion sociale, la fraternité, le vivre ensemble pour un District solidaire, qui contribuera à construire la Côte d'Ivoire solidaire ", a exhorté Le président du Conseil Économique, Social , environnemental et culturel. Poursuivant, il a demandé au ministre-gouverneur de mener sa mission avec détermination.

" Je voudrais vous inviter, par ailleurs, à mener avec détermination votre mission, qui consiste à renforcer l'efficacité de l'action du Gouvernement, en assurant la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement, pour le bien-être des populations de ce District ", a-t-il conseillé. Le ministre-gouverneur Pascal Abinan : " Fédérons nos énergies et nos intelligences "

Dans son allocution, le ministre-gouverneur a lancé un vibrant appel aux populations du District autonome de la Comoé dont il est le premier responsable désormais. " Fédérons nos énergies et nos intelligences pour créer un océan de bonheur et de prospérité pour les populations du District autonome de la Comoé ", a-t-il souhaité non sans montrer son engagement. " Chers parents, en votre nom, j'ai pris l'engagement devant le président de la République de mériter la confiance qu'il a placée en moi en menant à bien l'exaltante mission qu'il m'a confiée ", a-t-il laissé entendre. Le district autonome de la Comoé comprend trois régions, 42 sous-préfectures et 14 communes. Et il s'étend selon lui sur une superficie d'environ 21 000 km2 et compte environ 1. 600. 000 habitants selon les résultats de l'opération de recensement général de l'habitat et de la population ( Rgph) 2014.