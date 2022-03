Afrique de l'Ouest: Maladies du manioc - Le programme wave sensibilise les agriculteurs de songon

Le mardi 22 Mars 2022, à songon le programme West Africain Virus epidemiology (Wave) a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des agriculteurs. La campagne intitulée "Ensemble sauvons notre manioc" et la surveillance participative se dérouleront en simultanée dans les 10 pays membres de Wave auprès des acteurs de la chaîne de valeur manioc, de l'opinion publique et de la presse. Pour le Prof Justin Pita , directeur exécutif du Programme WAVE , cette plateforme permettra de prévenir l'incursion de maladies exotiques de plantes dans de nouvelles zones. Tout en poursuivant, il a fait savoir que "le remède n'est pas forcément un médicament , cela peut-être la prévention," et " pense que c'est ce que les 10 pays de programme Wave sont entrain de faire actuellement".

Le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny chargé de la recherche , Pr. Abdoulaye Sangaré a salué cette initiative qui vient contribuer à l'autosuffisance alimentaire des populations. Le représentant du ministre- gouverneur du district autonome d'Abidjan Habout Dramane Cissé a appelé à la préservation du manioc car, a-t-il dit "c'est notre or blanc laissé en héritage par nos parents ". Les autorités administratives et politiques , la communauté scientifique , les chefs traditionnels, ainsi que les producteurs et associations de producteurs de manioc étaient présents à cette cérémonie.

Pour rappel, le manioc est l'aliment de base pour près de 500 millions d'africains. ll représente également une importante source de revenus pour des milliers de familles d'Afrique de l'Ouest et du Centre, grâce a la vente de ses tubercules et feuilles. Toutefois, la culture du manioc est confrontée à des menaces virales, la maladie de la mosaïque du manioc (CMD) et la maladie de la striure brune du manioc (CBSD), qui entraînent des pertes de rendement allant de 40 a 100%. En Côte d'Ivoire, la caravane de sensibilisation se rendra auprès des populations d'Aboisso, Dimbokro, Daloa, Gagnoa et Man .