Sénégal: L'appel des professionnels de santé pour la relance de l'industrie pharmaceutique

Les professionnels de la santé plaident pour la relance de l'industrie pharmaceutique. Ils l'ont fait savoir hier, mardi 22 mars, lors de l'ouverture du Salon international du médicament, des dispositifs médicaux et de la parapharmacie de Dakar.

" Déjà au Sénégal, il y a des projets d'industries et ses projets sont quelquefois accompagnés par l'Etat mais également c'est sur initiative de professionnels sénégalais qui voudraient vraiment rétablir une santé meilleure pour les populations mais également participer de façon effective par rapport aux projets de développement industriel du médicament en Afrique et dans le monde. Nous ne pouvons plus être juste des consommateurs de médicaments mais nous devons au moins répondre aux aspirations du pays, du peuple pour montrer que nous avons les capacités de vraiment donner notre savoir-faire, de démontrer qu'on est capable, qu'on est à la hauteur par rapport à une bonne formation et à une bonne volonté de faire pour qu'au moins, demain, on puisse nous citer en modèle dans le domaine du médicament et de l'industrie pharmaceutique ", a déclaré le chargé de communication SenPharma, Dr Assane Ka.

En effet, la problématique des médicaments de la rue persiste mais, selon les professionnels de la santé, la lutte contre ce phénomène incombe à l'Etat.

" Le médicament n'a pas pour place la rue. Je pense que le législateur l'a très bien compris pour l'avoir confié au pharmacien qui est un professionnel. Je pense qu'au-delà des actions que nous devons mener, cette question s'adresse beaucoup plus à l'autorité politique en charge de la règlementation, de la régulation et de faire respecter les principes de gestion du médicament ", a fait savoir le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Dr Amath Niang. Et d'ajouter : " nous avons pour mission d'intervenir auprès du pharmacien.

C'est notre sujet mais quand il s'agit de l'environnement global, cela relève de la responsabilité de l'Etat qui a la politique de santé et plus particulièrement du secteur du médicament ". Le Salon international du médicament, des dispositifs médicaux et de la parapharmacie de Dakar qui ne s'est pas tenu l'année dernière à cause de la pandémie de covid-19, réunit universitaires, pharmaciens, institutions publiques et privées, chirurgiens-dentistes, médecins paramédicaux. Cette année, il a pour thème général " Vaccination anti-covid-19 : mythes, réalités, approches et perspectives ".