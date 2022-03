Afrique: Sénégal-Égypte du 29 mars au stade Abdoulaye Wade - Un important dispositif sécuritaire mis en place par la FSF

En direction du match retour des barrages du Mondial Qatar 2022 entre le Sénégal à l'Egypte du 29 mars prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la Fédération sénégalaise de football est en pleine préparation. Au cours de son point presse tenu ce mardi 22 mars, le comité d'organisation mise en place a communiqué sur un certain nombre de dispositions prises pour éviter tout débordement et un parfait déroulement de la manifestation sportive.

Des milliers de spectateurs sont attendus au stade Abdoulaye Wade pour le match retour des barrages de la Coupes du monde qui opposera le Sénégal et l'Egypte le 29 mars prochain. Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, un important dispositif sécuritaire est mis en place, selon Louis Lamotte, coordonnateur du comité d'organisation de ce match qui faisait face à la presse ce mardi 22 mars. "Nous avons rencontré les forces de sécurité pour l'organisation du match. Deux exigences sont mises en évidence, à savoir la fluidité pour qu'il ne puisse pas avoir des gens qui font la queue devant les portes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé ensemble d'ouvrir les portes à 10h. La deuxième exigence, c'est la sécurité. C'est un dispositif assez important de 800 gendarmes et de 600 éléments du GMI sans compter les autres corps. Il y aura suffisamment d'éléments. Quiconque prend un moyen de transport pour rallier Diamniadio doit avoir sur lui son ticket ou son badge ", a-t-il déclaré.

" C'est normal que nous ayons beaucoup d'appréhensions quant à l'organisation de ce premier match des Lions dans cette enceinte. Nous avons voulu organiser un match test pour atténuer les risques que nous pouvions avoir et avoir quelques réflexes avant ce match Sénégal-Egypte". Pour Louis Lamotte, ce choc se jouera à guichets fermés. Environ 50.000 personnes sont attendues pour encourager des Lions du Sénégal vers leur troisième participation en phase finale de la Coupe du Monde de leur histoire après 2002 et 2018. Le prix du billet a été fixé entre 3000, 10 mille et 100 mille FCFA. Des tarifs qui, selon la fédération sénégalaise de football, devraient permettre une meilleure accessibilité pour les Sénégalais. "Les places Vip doivent être suffisamment relevés pour générer des ressources. D'autre part, il faut faire accéder le maximum de monde et le Sénégalais lamda au stade" précise M. Lamotte avant d'appeler les Sénégalais à plus de responsabilité pour faire de ce match une belle fête sportive.