Sénégal: Une exposition des oeuvres de Picasso, du 1er avril au 30 juin à Dakar

Dakar — Le musée des Civilisations noires abrite du 1er avril au 30 juin prochain l'exposition "Picasso à Dakar, 1972-2022'", sous le haut patronage des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette exposition se tient 30 après l'exposition des oeuvres de l'artiste espagnol au Musée dynamique de Dakar. "Un demi-siècle après la présentation de son travail au Musée dynamique, Picasso revient aujourd'hui à Dakar, au Musée des Civilisations noires, à travers une exposition inédite par son contenu, son ampleur et sa résonance historique : " Picasso à Dakar, 1972-2022 ", souligne le communiqué. Selon le texte, ce projet "engagé dès 2016 par le Musée national Picasso-Paris (... ) est issu de l'engagement fort de l'établissement en faveur de la diffusion large de l'œuvre de Picasso et de relectures sans cesse renouvelées autour de sa réception".

"Il a rapidement reçu l'appui du musée du quai Branly - Jacques Chirac car cette opération de collaboration culturelle internationale répond pleinement à la politique que mène actuellement l'établissement pour favoriser la circulation des œuvres d'art en Afrique", note-t-il. "Le projet a mûri cinq années durant afin que cette exposition exceptionnelle puisse trouver au Musée des Civilisations noires un écrin parfait", indique la même source. Elle précise que cette exposition est le résultat d'une "collaboration inédite et exemplaire entre quatre musées, à l'articulation de l'Afrique et de l'Europe, entre Dakar et Paris".

"Avec leurs héritages propres, leurs collections et leurs responsabilités présentes, le musée des Civilisations noires, le musée Théodore Monod d'art africain, le musée national Picasso-Paris et le musée du quai Branly - Jacques Chirac ont souhaité partager un projet où l'histoire de l'art s'écrit en partage autour d'œuvres, de connaissances et d'idées mises en commun. Pablo Picasso fut un des premiers artistes occidentaux à être profondément influencé par l'art africain", explique le communiqué. Il évoque le "choc fondateur" que provoquèrent chez lui la visite du musée d'ethnographie du Trocadéro, en 1907, ainsi que la découverte de la puissance formelle et spirituelle de la sculpture africaine. "Depuis lors, relève-t-il, les œuvres du continent africain ont habité, sans discontinuer, les espaces de vie et de travail du créateur."

Selon le communiqué, "l'exposition " Picasso à Dakar, 1972-2022 " revient sur cette rencontre, forte des apports récents de la recherche historique et historiographique. Elle propose un retour fécond sur l'exposition " Picasso " de 1972 au musée Dynamique de Dakar, qui honora l'artiste de son vivant". De même s'inscrit-elle dans la ligne directe de cette exposition matricielle, "dont elle commémorera le 50e anniversaire". L'occasion sera ainsi donnée à une trentaine d'œuvres issues des deux institutions parisiennes de dialoguer avec une dizaine d'œuvres issues des collections dakaroises.

L'exposition "mettra en lumière l'attrait de Picasso pour l'art africain tout en célébrant l'ambition culturelle fondatrice du président Léopold Sédar Senghor en matière de développement culturel et muséal panafricain". Les œuvres choisies seront "présentées chronologiquement mais également sous forme de correspondances formelles, techniques (assemblage), imaginaire (figure anthropo-zoomorphe) ou fonctionnelles (magie, exorcisme)". Elles devraient permettre de "découvrir l'artiste au regard de ses sources africaines et attesteront du dialogue fructueux entre les collections nationales françaises et sénégalaises".

"L'exposition se tiendra par ailleurs simultanément à l'édition de la biennale Dak'Art 2022, point d'orgue biennal de la vie artistique dakaroise avec laquelle elle ambitionne de favoriser des résonances et notamment à la galerie d'art contemporain du Manège de l'Institut français de Dakar." Elle est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, le ministère français de la Culture, des équipes de l'ambassade de France au Sénégal et de l'Institut français de Dakar.