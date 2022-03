Egypte/Sénégal: Barrages Mondial 2022 - Le match retour Sénégal-Egypte se jouera à guichets fermés

Le Sénégal entend être dans le tempo du match retour contre l'Egypte, le 29 mars prochain, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mardi, la commission d'organisation s'est retrouvée pour définir les contours de ce match qui se jouera à guichets fermés.

Le match Sénégal-Egypte comptant pour la manche retour des barrages Zone Afrique de la Coupe du monde " Qatar 2022 " est déjà sur le carnet de bord de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Hier, en compagnie de la société Jotali, les membres de la commission d'organisation de ce match ont donné toutes les informations afférant à cette rencontre. Pour son président Louis Lamotte, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), un dispositif organisationnel a été mis sur pied afin de garantir la sécurité de ce match capital.

" L'aspect sécuritaire est extrêmement important, raison pour laquelle on a arrêté les grandes orientations de ce match. Ainsi la vente des billets débute aujourd'hui (ndlr : hier) de même que les accréditations et c'est la société Jotali qui est chargée de commercialiser le match du 29 mars au stade Me Abdoulaye Wade ", a indiqué M. Lamotte. Il a révélé au passage que le match se jouera à guichets fermés et que la vente des billets sera arrêtée 24 h avant le match. Selon toujours le président de la commission d'organisation de ce match, la demande a été plus forte que l'offre et cela se comprend pour un match d'une telle envergure. Il a précisé, cependant, que la priorité pour ce match sera accordée à une affluence maitrisée puisque seules 45.000 places seront commercialisées. " Ce n'est pas une opération commerciale, mais seuls les billets de 3.000 et de 10.000 FCfa sont disponibles ", a-t-il déclaré.

En somme, au niveau de la Fsf, c'est la mobilisation pour une meilleure organisation de cette rencontre. " Ce stade est nouveau pour nous tous, malgré l'expérience que nous avons dans l'organisation d'évènements sportifs. C'est normal que nous ayons beaucoup d'appréhensions quant à l'organisation de ce premier match des Lions dans cette enceinte. Nous avons voulu organiser un match test pour atténuer les risques que nous pouvions avoir et avoir quelques réflexes avant ce match Sénégal - Egypte ", a expliqué Louis Lamotte. En fait, la date retenue pour le match test Gfc-As Pikine a coïncidé avec le Forum mondial de l'eau qui a mobilisé le service d'ordre, mais aussi les alentours du stade. " Mais nous avons décidé de déplacer tout le comité d'organisation de ce match pour élire notre quartier général, dès maintenant, au stade afin de mieux préparer ce choc ", a-t-il rassuré. Pour ce faire, le comité exécutif a rencontré les forces de sécurité pour l'organisation du match. Deux exigences sont mises en évidence, à savoir la fluidité pour qu'il ne puisse pas avoir des gens qui font la queue devant les portes. C'est la raison pour laquelle il a été décidé ensemble d'ouvrir les portes à 10h. La deuxième exigence concerne la sécurité, car un dispositif assez important de 800 gendarmes et 600 éléments du Gmi a été mobilisé. Enfin il faut souligner que pour ce match retour, 300 journalistes accrédités sont attendus dont 200 sénégalais et 100 pour la presse étrangère.

Le représentant de Jotali, Bamba Bâ, qui a présenté le plan du stade avec ses différentes couleurs des tribunes (vert, jaune et rouge) a indiqué que l'enceinte comprendra 10 portes d'entrée avec des tourniquets. " Mais la 10ème porte, appelée zone sensible, sera réservée aux officiels ; donc les portes de 1 à 9 seront réservées aux billets et chaque ticket aura sa porte d'entrée ", a précisé M. Bâ.