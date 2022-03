Congo-Kinshasa: Sénat - Le projet de calendrier de la session de mars adopté

La Conférence des présidents du Sénat a adopté hier mardi 22 mars 202, sous la direction du professeur Modeste Bahati Lukwebo, le président du bureau de cette institution, le projet de calendrier des matières à examiner au cours de sa session ordinaire de mars, dont l'ouverture est intervenue le 15 mars, conformément à la Constitution, et dont la clôture est attendue le 15 juin. Ce document sera soumis à l'appréciation des sénateurs lors de la plénière annoncée pour ce jeudi 24 mars.

Selon la mouture parvenue aux médias, les différentes matières à l'ordre du jour concernent notamment la Loi électorale, le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la Traite des personnes ; la proposition de loi modifiant et complétant la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ; la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées ; la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République Démocratique du Congo ; la proposition de loi sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs ; le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées ; le projet de loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo ; le projet de loi autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord commercial bilatéral entre la République Démocratique du Congo et la République de Zambie ; la proposition de loi déterminant les principaux fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique ; la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi n°89-31 du 07 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie ; la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption.

Il est prévu également l'audition de la synthèse des rapports des vacances parlementaires intervenues entre le 24 décembre 2021 et le 15 mars 2022.