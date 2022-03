Ile Maurice: Triple échouement - La MPA revoit le protocole pour les bateaux de pêche

De mars 2021 à février 2022, quatre bateaux de pêche se sont échoués à Pointe-aux-Sables et à Bain-des-Dames. Si, pour Sanjeev Ghurburrun, président de la Mauritius Ports Authority (MPA), Pointe-aux-Sables "pa enn baz kas poz", il estime qu'il faut renforcer la loi afin d'être plus sévère envers les bateaux de pêche. Toutefois, il estime que cela doit se faire dans le dialogue avec les agents maritimes. C'était hier à l'heure des questions-réponses lors d'une conférence de presse pour faire un bilan sur le renflouage et le remorquage de trois bateaux battant pavillon taïwanais échoués sur les bancs de sable, en tête de rade, le 23 février.

La MPA adoptera une série de mesures préventives pour que d'autres longliners ne s'échouent pas après un cyclone ou suite aux fortes houles. "Un exercice est en cours pour évaluer le nombre de places dans le port pour accueillir ces bateaux de pêche. Nous avons décidé de revoir le système. (... ) Ce sont des bateaux conçus pour être uniquement à quai. Avec le nombre de bateaux, comment les gérer ? Il y aura une réorganisation en interne. Un protocole de cyclone et de fortes houles sera mis en place."

Sanjeev Ghurburrun fait ressortir que le moteur et l'ancre de ces bateaux de pêche sont petits. Raison pour laquelle ils vont en pleine mer. L'idée est de revoir plusieurs aspects avec les agents maritimes: le type de contrat avec les bateaux de pêche et tout autre navire pour, qu'en cas de problème, l'agent maritime prenne ses responsabilités. "Nous allons changer notre modèle de licensing pour le port pour que le propriétaire et l'agent deviennent plus responsables lors d'un échouement. En cas d'urgence, il faut pouvoir déclencher le mécanisme en cas de fuite d'huile." Aussi, voir les spécificités des navires pour savoir s'ils sont adaptés aux conditions climatiques de Maurice. Finalement, en cas de cyclone quel arrangement peut être fait avec les agents maritimes. "Il faut déjà savoir ce qu'il faut faire. Ne pas attendre la dernière minute. Si le bateau n'est pas adapté, ce sera un risque pour nous aussi pendant le cyclone."

Ce qui a intrigué la MPA, c'est que dans la cale de deux bateaux de pêche, les renfloueurs ont découvert du Marine Gas Oil (diesel). Sanjeev Ghurburrun annonce qu'une enquête est en cours pour prévenir ce genre de pratique. Le Port Inspectorate, qui vise à vérifier que toutes les institutions fonctionnent comme il faut, sera réinstauré. "Ce ne sera pas juste l'inspectorat, mais il faut un système d'amende, préventif, pour empêcher les bateaux de remplir la cale. Techniquement, aucune loi ne les empêche de le faire. Mais il y a un risque pour l'environnement en cas de fuite de fioul. Il a fallu enlever beaucoup plus de diesel alors que les propriétaires ont caché la quantité exacte." De plus, il y a un risque pour la santé car les poissons sont entreposés dans les cales.

Vipin Gupta, commandant de la National Coast Guard, a précisé que les hélicoptères de la Police Helicopter Squadron ont effectué plus de 500 voyages pour le transport du fioul et des matériaux afin d'alléger les navires. Comment les trois bateaux se sont-ils échoués sur les bancs de sable ? C'est ce que devront déterminer les trois enquêtes ouvertes par la police, le département Shipping et par la MPA. D'ailleurs, six employés ont déjà reçu une lettre pour s'expliquer.