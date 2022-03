Ile Maurice: Triathlon - Time trial réussi à Blue Bay, malgré la chaleur accablante

La Fédération Mauricienne de Triathlon (FMtri) a des raisons d'être contente. Le samedi 19 mars, à Blue Bay, elle a pu, enfin, organiser le premier time-trial de l'année tout en assurant le respect du protocole sanitaire. Elle a également eu la possibilité de remettre à jour sa banque de données, concernant les triathlètes mauriciens, avant de pouvoir les transmettre à World Triathlon. Quant aux participants, ils se sont littéralement remis dans le bain dans le parc marin de Blue Bay. Mais en course à pied, ils ont enduré la chaleur torride du lieu.

Remise en jambes salutaire mais difficile

Personne n'a eu à se plaindre de l'événement organisé par la FMTri car cela faisait des mois que les triathlètes attendaient de mettre en pratique ce qu'ils avaient fait lors de leurs entraînements. Et s'il est vrai que la Fédération n'a pas organisé de championnats à proprement parler samedi dernier, elle pourra désormais transmettre à 'World Triathlon'les nouveaux chronos accomplis par les triathlètes lors du time trial de Blue Bay. Comme on pouvait s'y attendre - après tant de mois sans compétitions - les triathlètes n'ont pas réalisé de super performances. Mais comme l'ont souligné les juniors Adrien Toulet et Riya Dhurma ainsi que les seniors Laurent L'Entêté et Julie Staub (voir hors-texte), ils ont beaucoup souffert de la chaleur, notamment lors de l'épreuve de course à pied. A un moment donné, la température oscillait entre 28 et 34 degrés, ce qui n'a pas rendu les choses faciles.

Bonne forme des athlètes présélectionnés pour la CJSOI

Adrien Toulet n'a pas fait dans le détail chez les juniors. Selon Alain St Louis, le jeune triathlète en était à sa première participation dans cette catégorie. " Adiren a un grand avenir devant lui. C'est une médaille d'or potentielle pour les CJSOI en décembre. Mais il ne faut pas qu'il se blesse. C'est un très bon athlète. C'était la première fois qu'il faisait une distance junior " dit le président de la FMTri. Raphaël Gérard a su mettre en pratique les conseils que lui ont prodigués ses parents Christophe et Valérie pour le cyclisme, et son grand-père Cyril pour la course à pied.

Cependant, selon lui, la natation demeure encore son point faible. Quant à Thomas Leung For Sang, il a pris la troisième place chez les juniors mais a été fortement handicapé par une douleur au genou, suite à une blessure contractée à l'entraînement il y a trois semaines de cela. Chez les filles, Riya Dhurma a bien nagé et a fait une bonne course en cyclisme mais a reconnu qu'elle devait s'améliorer en course à pied. Quoi qu'il en soit, ces quatre juniors auront l'occasion d'être de nouveau en action lors de l'Africa Triathlon Junior Cup Junior à Troutbeck le 2 avril prochain. Ils pourront ensuite peaufiner leur préparation en vue de la CJSOI au camp d'entraînement prévu à Harare du 3 au 10 avril.

Evénement à rééditer à l'avenir

Le Time Trial de Blue Bay a permis d'assurer une totale sécurité des triathlètes. " Nous devons remercier les coast-guards et les policiers qui ont fait un travail exemplaire. Le 'Blue Bay Link Road' a été temporairement fermé par la police pour assurer la sécurité des triathlètes " a affirmé Alain St Louis. En tant qu'ex président du 'Wakashio Support Cell', Charles Cartier, aussi vice-président de la FMTri, a ajouté que cette dernière voulait également démontrer symboliquement que la qualité de la mer à Blue Bay " est vraiment excellente ". Cela dit, la FMTri a connu beaucoup de difficultés pour être autorisée à y organiser son 'Time Trial'.

" Un officier du Ministère de l'Economie Maritime, des ressources marines, de la pêche et du transport maritime nous a mené le vie dure. Mais je remercie le MAJSL, à travers son Sports Officier, de s'être donné à fond pour nous aider. Mais il serait bon qu'à l'avenir il y ait une réunion conjointe entre le MAJSL, la FMTri et le Ministère de l'Economie Maritime, des ressources marines, de la pêche et du transport maritime, pour régler cette situation. Et ce, afin que nous n'ayons pas autant de difficultés à l'avenir pour organiser des triathlons à Blue Bay " dit-il. A ce sujet, Charles Cartier a remercié le Ministère de l'Economie Maritime, des ressources marines, de la pêche et du transport maritime d'être intervenu " pour faciliter les choses ".

Ressenti de quelques triathlètes

Adrien Toulet, 15 ans : " Le parcours était bien. Dans l'eau, on n'a pas souffert du courant. C'était comme de nager dans une piscine. Il a fait très chaud. Normalement je cours plus vite. Entre les montées et les faux plats et la chaleur, mon corps a eu un coup de chaud je crois. J'ai essayé de garder le rythme au maximum malgré tout. Je suis plus satisfait de ma prestation en natation et à vélo. Pour terminer, je voudrais signaler que j'ai un nouveau coach de triathlon, Corbus Fourie, d'origine sud-africaine de l'académie de Stellenbosch, Afrique du Sud, qui m'envoie mon programme d'entraînement ".

Riya Dhurma, 15 ans : " C'était mon premier sprint aujourd'hui. Je l'ai trouvé dur. Je suis sortie de l'eau après Adrien Toulet et Thomas Leung For Sang. Mais la course à pied demeure mon point faible. Cédric Honoré est mon coach. Pendant la course à pied, il m'a demandé de corriger ma technique pour pouvoir avancer. Néanmoins, en natation et à vélo, je suis heureuse d'avoir pu approcher les temps que je m'étais fixés ".

Thomas Leung For Sang, 16 ans : " Cela va faire deux à trois semaines que j'ai quelques soucis au genou, suite à un faux mouvement à l'entraînement. Je ne suis pas très heureux de ma performance aujourd'hui. Cela s'est bien passé lors de l'épreuve de natation. Mais lorsque j'ai enfourché mon vélo et que j'ai commencé à pédaler, j'ai commencé à souffrir du genou "

Raphaël Gérard, 16 ans : " Cela fait un moment que l'on ne fait pas de triathlon mais je m'étais quand même bien préparé pour le time trial de Blue Bay. La natation était mon point faible. J'avais quatre minutes de retard sur ceux qui me précédaient. Mais après, j'ai pu rattraper du temps à vélo et en course à pied. Il faisait chaud. Au premier tour, je pensais que j'allais abandonner. Finalement cela s'est bien passé Je m'entraîne pour la course à pied avec mon grand-père Cyril Curé ; pour le vélo, je le fais avec mes parents (Christophe et Valérie Gérard). Il m'arrive quelque fois de nager avec eux ".

Laurent L'Entêté, 26 ans : " Aujourd'hui j'ai fait ma course en 2h et 30 minutes environ. J'appréhendais de faire ce chrono. Car quelques jours avant le time-trial, j'ai souffert de la gastro. Pendant trois jours, je n'ai pas pu m'alimenter correctement. Pendant la course, mon corps n'assimilait pas l'eau que je prenais lors du ravitaillement, comme il le fallait. La natation était correcte, la mer était plate et c'était facile de trouver les bouées. J'ai géré les huit tours à vélo pour ne pas être atteint de fringale durant la course à pied.

Après les deux premières épreuves que j'ai parcourues environ en 1h22, j'étais supposé courir en 38 minutes en course à pied mais je l'ai couru en une heure. J'étais supposé finir mon triathlon en 2h - 2h05 ; je l'ai fait en un peu plus de 2h30. C'est la première fois que je souffre autant de la chaleur. A un moment donné, j'avais la tête qui tournait mais j'ai pu gérer ma course. On verra maintenant ce qui pourra être fait à Troutbeck le 2 avril lors de l'Africa Triathlon Cup ".

Julie Staub : " La course était tellement dure que je suis heureuse d'avoir pu terminer la course. Mais ma grande victoire a été de m'améliorer en natation. C'était mon objectif de mieux nager que les fois précédentes. En cyclisme, j'ai souffert. J'avais les jambes qui brûlaient. Il faisait très chaud. Je m'étais bien hydratée et même ce le matin, avant la course. Mais malgré cela, il a fallu que je puisse me rafraîchir avec l'eau glacée des ravitaillements ".

Déplacement des juniors à l'Africa Junior Cup de Troutbeck (2 avril)

Selon Alain St Louis, contrairement à ce qui avait été initialement pensé, le MAJSL n'a pas de budget pour les quatre sélectionnés pour les jeux de la CJSOI. " Concernant le déplacement des quatre jeunes triathlètes pour Troutbeck, le MAJSL n'a pas de budget. Au fait, on a arrêté une liste de trois garçons et une fille. Ils font des démarches pour trouver des fonds. Le pire scénario serait de faire partir seulement un garçon et une fille ; cela dit, en attendant leur départ, ces triathlètes ont renoué avec un 'time trial'. Cela sera aussi bien qu'ils puissent aussi avoir une course à Troutbeck avant d'avoir un bon camp d'entraînement à Harare " dit le président de la FMTri, qui a à cœur leur préparation en vue des jeux de la CJSOI en décembre.

RÉSULTATS

JUNIOR - Distance - SPRINT - 750m Natation x 20km Vélo x 5 km Course à pied

MASCULIN

1. Adrien Toulet - 1:12.34;

2.Raphaël Gérard - 1:23.09

3.Thomas Leung For Sang - 1:34.57

FÉMININ

1.Riya Dhurma - 1:44.20

YOUTH - Distance - 400m Natation x 10km Vélo x 2.5km Course à pied

MASCULIN

1.Mathieu Bathfield - 43:39

FÉMININ

1.Gabrielle Bathfield - 48:19

2.Zoé Vallet - 1:01.46

U15 - Distance - 200m Natation x 5km Vélo x 1.25km Course à pied

MASCULIN

1.Adam Rajabalee - 21:56

2.Erix Bathfield - 21:58

3.Mason Hau - 21:59

4.Jesse Hau - 22:23

SENIOR - Distance -1500 m natation - 40 km vélo -10 km course à pied

MASCULIN

1.Laurent L'Entêté - 2:33.25

2.Sonoo Hurry - 2:39.34

3.Marlus Rabenarivo - 2:56.40

4.Ghylian Etienne - 3:09.00

5.Muhammad Seedat - 3:36.29

FÉMININ

1.Julie Staub - 2:38.50

2.Rebecca Espitalier-Noël - 3:22.03

VÉTÉRANS 1 - Distance -1500 m natation - 40 km vélo -10 km course à pied

MASCULIN

1.Elric Brochier - 3:10.05

2.Franck Newton -3:16.28

FÉMININ

1.Peruji Naidoo - 3:41.57

VÉTÉRANS 2 -Distance -1500 m natation - 40 km vélo -10 km course à pied

MASCULIN

1.Charles Cartier - 2:44.21

2.Christophe Gérard - 3:06.15

3.Arnaud Dalais - 3:28.28

FÉMININ

1.Valérie Gérard - 3:01.10

2.Aline Harbec Atchia - 3:20.15

DUATHLON - VÉTÉRANS - Distance - 5 km course à pied - 40 km Vélo - 10 km course à pied

MASCULIN

1.Kane Banks - 3:18.35

2.Lindsay Antonio - 3:33.47

AQUATHLON - 15-16 ans - Distance - 2.5 km course à pied - 750 m natation - 2.5 km course à pied

1.Delphine Rajabalee - 59:12