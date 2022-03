Cameroun: Semaine mondiale de l'argent - Le MINJEC organise la 1ère édition 2022 en partenariat avec VISA Inc.

Sous la présidence de M. MOUNOUNA FOUTSOU, le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique, le Cameroun célèbre pour la première fois la semaine mondiale de l'argent.

Pour faire bénéficier à tous les jeunes des enseignements liés à ces questions, le Ministère des Enseignements Secondaires, le Ministère de l'Education de Base, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat et le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et le Ministère des Enseignements Supérieurs prendront part à ces activités. Ces activités vont s'étendre du 21 au 27 Mars 2022 à Yaoundé associée à cela la Promotion de la Carte Jeune Biométrique en partenariat avec Visa Inc avec la participation de United Bank of Africa- Cameroon (UBA).

Dans la vision du Cameroun à l'horizon 2030 (SND 30), le pays consacre une place de choix au développement du capital humain et mise sur la contribution de la jeunesse à l'essor économique. Ladite stratégie a pour entre autres leviers, la création des richesses et l'éducation des populations et des jeunes à l'inclusion financière. C'est l'occasion d'une campagne mondiale annuelle de sensibilisation à l'argent et à l'éducation financière en faveur des jeunes qui a lieu la deuxième semaine du mois de mars de chaque année sous le thème " Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l'argent ".

Ledit thème offre l'opportunité à la communauté éducative du Cameroun de conduire quelques activités spécifiques en direction de la citoyenneté financière. Durant cette semaine, des activités seront organisées dans de nombreux pays par des écoles, des universités, des ministères, des banques centrales, des institutions financières, des membres de la société civile et des organisations de jeunes. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l'utilisation responsable de l'argent, notamment l'épargne, l'accès à l'emploi, la création de moyens de subsistance et l'entrepreneuriat.

Plusieurs activités sont prévues au Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique à travers l'Observatoire National de la Jeunesse sous une série d'activités. Les séances de formation des jeunes du 23 au 25 mars 2022. Six rencontres seront organisées avec des groupes de 50 jeunes dans les structures du secteur éducatif. Les échanges porteront sur le thème de la SMA.

Sur visite guidée de UBA CAMEROUN, du 22 au 24 mars 2022 dans chacune des structures sus visées ou auprès des cibles regroupées. Ils présenteront les métiers de la banque, le fonctionnement de la banque et les produits et services bancaires dédiés aux jeunes et dégager l'importance de l'épargne. Des jeux et concours ; un jeu de question-réponses permettra à des jeunes d'interroger d'autres jeunes sur leur relation avec l'argent, la façon de faire des dépenses et les questions sur l'épargne. Un jeu concours en ligne et en présentiel portera sur un test de la culture économique et financière des jeunes.

Le lien sera diffusé dès les 9 mars 2022 disponible sur le portail web de l'ONJ accessible au : www.onjcameroun.cm. Pour rendre plus belle cette semaine, les meilleures équipes seront récompensées avec leur admission à l'incubateur LABEJEUN du MINJEC pour une formation de six mois au plus et trois mois au moins sur la recherche des financements et la création des richesses. Il est prévu des stands de présentation de produits et services financiers dans les structures d'encadrement des jeunes concernées par le projet du 23 au 25 mars et enfin la cérémonie de clôture organisée le 27 Mars 2022 dans le cadre d'une marche sportive qui va mobiliser 300 marcheurs habillés par le partenaire financier de la carte Jeune Biométrique dans les rues de Yaoundé.