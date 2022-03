Egypte/Sénégal: Ahmed Hassan - " Je ne vois pas le Sénégal, comme un adversaire impossible à battre "

L'ancien milieu de terrain égyptien, Ahmed Hassan, s'est prononcé au sujet de la double confrontation, qui mettra aux prises sa nation, au Sénégal.

Les champions d'Afrique et les vice-champions se donnent rendez-vous les 25 et 29 mars, pour une place qualificative à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. A cet effet, l'ancien joueur d'Al Ahly a évoqué les forces de l'équipe, entraînée par Aliou Cissé. Joueur le plus capé de la sélection égyptienne (184 matchs) il pense que les Pharaons sont capables de compenser les différences techniques et physiques par la combativité.

" Je ne vois pas le Sénégal comme étant un adversaire impossible à battre. Il ne possède ni Messi, ni Mbappe et l'Egypte est capable de compenser les différences techniques et physiques par la combativité et l'état de détermination des joueurs ", a-t-il lâché, au micro de OnTime Sports.