Cameroun/Algérie: Barrages Mondial 2022 - Le Choc Cameroun-Algérie à guichets fermés

Le stade de Japoma sera plein à craquer ce vendredi, lors de la rencontre Cameroun-Algérie comptant pour le barrage aller de la Coupe du monde 2022.

On annonce 50.000 spectateurs au stade de Japoma pour assister au match Cameroun- Algérie, prévu le 25 mars pour le compte du barrage aller qualificatif à la Coupe du monde 2022. En effet, la rencontre se jouera à guichets fermés, et pour ce qui est du public, aucune limite n'a été fixée par la Fédération internationale de football (FIFA) et les autorités camerounaises. Aucune jauge n'a été fixée pour cette rencontre. Donc le stade de Japoma, avec sa capacité d'accueillir 50 000 supporters, sera plein à craquer.

Les prix des tickets oscillent entre 2000 FCFA pour une place classique 2 et 25000 FCFA pour une place VIP (1000 FCFA=1.53 euro), selon l'affiche d'annonce de la Fécafoot. Ces précieux " sésames " peuvent être achetés entre autres, au siège de la Fecafoot, City Sports Akwa Douala et City Sports Yaoundé. Quelques 1700 supporters algériens devraient effectuer le déplacement à Douala, pour soutenir les Verts. Le match retour entre l'Algérie et le Cameroun aura lieu le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida.