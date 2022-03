Maroc: Hydrocarbures - Augmentation de 444 millions de dirhams du résultat net de TotalEnergies Marketing Maroc en 2021.

Le résultat net social de la société TotalEnergies Marketing Maroc, filiale de la multinationale TotalEnergies, a connu une augmentation de 444 millions de dirhams (MMAD) à la fin de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2020.

Selon les résultats annuels rendus public par le Conseil d'Administration de la société, ce résultat net social est passé de 438,531 MMAD au 31 décembre 2020 à 883 MMAD un an plus tard. Au terme de la période sous revue, le résultat net consolidé de TotalEnergies Marketing Maroc s'est établi à 935MMAD.

Selon les responsables de l'entreprise, les résultats 2021 ont été impactés par la dynamique favorable sur l'ensemble des activités grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et au rebond de l'économie. Ils avancent en outre que le chiffre d'affaires consolidé de la société s'établit à 12 870 MMAD à fin décembre 2021. Le chiffre d'affaires ne représente pas un indicateur pertinent pour l'analyse de la performance du secteur pétrolier car tributaire des variations des cours des produits pétroliers sur les marchés internationaux, précisent les responsables de TotalEnergies Marketing Maroc.

Cette entreprise est présente au Maroc depuis plus de 90 ans. C'est un acteur majeur sur l'ensemble du marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Selon les responsables de TotalEnergies Marketing Maroc, cette entreprise génère aujourd'hui près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects, commercialise 1,7 millions de tonnes de produits pétroliers et compte plus de 370 stations-service à travers tout le pays, dont dix autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers au Maroc, cette entreprise détient une part de marché estimée à 15%.