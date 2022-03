Congo-Kinshasa: Ouverture de la journée réservée à la RDC à l'Expo Dubaï 2020 - Félix Tshisekedi attire l'attention des investisseurs sur les atouts miniers, forestiers et tant d'autres

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert, ce mardi 22 mars 2022, la journée réservée à son pays à l'expo Dubaï 2020 aux Emirats Arabes Unis. Dans son allocution, le Chef de l'Etat Congolais a présenté au monde et à toute l'assistance les opportunités qu'il y a à venir investir en RDC. Tout en attirant l'attention des investisseurs sur les richesses minières, forestières et culturelles, Félix Tshisekedi a qualifié la RDC d'un pays-solution dans plusieurs domaines notamment, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire.

La RDC avait déjà, la veille, dépêché sa délégation qui avait participé au forum d'affaires sur les opportunités d'investissements dans plusieurs secteurs dont les mines, l'agriculture, la pèche, les transports et le tourisme, etc. Pour profiter des avantages qu'offre l'Expo Dubaï 2020, la RDC a présenté le Plan Directeur d'industrialisation.

A cette même occasion, le représentant de l'Emir de Dubaï, Sheik Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan, ministre de la tolérance et président de la commission de l'Expo Dubai 2020, a vanté le partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Emirats Arabes Unis.

Présents à cet événement, les neuf membres du gouvernement étaient également accompagnés par la Fédération des Entreprises du Congo (FEC). D'après la délégation Congolaise, 40 opérateurs économiques du pays ont été mobilisés pour ces assises.

Notons, par ailleurs, qu'à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la journée de la RDC à l'Expo Dubaï 2020, les délégués congolais et les hôtes émiratis ont tour à tour visité le pavillon de la RDC et celui des Emirats Arabes Unis. L'objectif étant d'explorer des facettes méconnues de l'économie, de l'histoire et de la culture de chacun des deux pays, les deux parties ont été surprises par des découvertes nouvelles.

Sous le thème "Connecter les esprits, Construire le futur", l'Expo Dubaï 2020 débuté le 1er octobre 2021, va se clôturer le 31 mars prochain à Dubai. Cette exposition universelle réunit des pays, des organisations multilatérales, des entreprises et des établissements d'enseignement. Elle offre pour ce faire la chance aux participants de mettre en valeur les opportunités qu'offrent leurs entités dans le seul but de booster le développement.