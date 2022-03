Congo-Kinshasa: En attendant la plénière du jeudi/Sénat - La Conférence des présidents adopte l'avant-projet de calendrier des travaux de la session de mars

Sept jours après la rentrée parlementaire, la Chambre haute du parlement de la RDC a procédé à l'adoption de l'avant-projet du calendrier des matières à traiter au cours de la présente session de mars 2022. Oui, il y a de quoi à féliciter le bureau Bahati qui a travaillé d'arrache-pied pour rendre cela possible. Sous la direction du Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la conférence des présidents du Sénat a adopté mardi 22 mars 2022, le projet de calendrier des matières à traiter à la session de mars 2022. Ledit projet sera soumis à l'examen lors de la plénière déjà programmée le jeudi 24 mars en cours.

Il vous souviendra, lors de son discours solennel, le Président de cette Chambre, avait placé un accent particulier sur la production législative, rôle crucial à jouer par les sénateurs aux fins de permettre un véritable changement de paradigme en cette année 2022 de tous les enjeux. Toujours est-il que, dans son discours prononcé devant le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde, des membres du corps diplomatique et de plusieurs personnalités, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo avait rappelé à ses estimés collègues que cette première session parlementaire de l'année 2022 requiert une implication unanime de tous les sénateurs, laquelle est fondée, a-t-il précisé, sur une confiance renouvelée et redoublée et une volonté ferme d'œuvrer dans un esprit de collaboration et d'unité.

Voilà pourquoi, il avait lancé un appel à la mobilisation générale de tous afin que le Sénat accomplisse avec tambour et trompette sa mission. " C'est ici le lieu de rappeler qu'afin que notre institution soit forte et respectée, nous devons être attentifs à l'image que nous donnons de nos travaux et de notre agir. Notre présence, notre attitude lors des débats, sont le cœur de cette image. Nous devons y penser constamment", avait-il exhorté.

Dans un autre chapitre, il convient de préciser que Modeste Bahati a appelé lundi, bien avant la Conférence des présidents, les entrepreneurs belges à investir en RDC. A la clôture de la cérémonie du lancement solennelle des travaux de la mission économique et commerciale belge qui se tient à Kinshasa jusqu'au 25 mars 2022, sous le thème "Les relations belgo-congolaises et la création des richesses", le président du Sénat congolais a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir en RD Congo. Il a loué la diplomatie agissante du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi TSHILOMBO, et ce avant d'indiquer que le Parlement travaille sur différentes lois pouvant favoriser l'amélioration du climat des affaires, afin de sécuriser davantage les investisseurs.

Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion solennelle pour inviter les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces de la RDC qui offrent plusieurs opportunités d'affaires dans divers domaines, en vue de participer, à travers leurs activités, au développement à la base comme le veut le Président de la République avec le projet de développement des 145 territoires. Modeste BAHATI a en outre émis le vœu de voir les entrepreneurs belges s'intéresser particulièrement au secteur agricole.