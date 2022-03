Congo-Kinshasa: Le nouveau mouvement citoyen "FLEC" s'engage à la promotion du leadership centré sur l'intérêt des Congolais

"Faire rayonner la bonne gouvernance par le renouvellement du leadership sociopolitique du pays et la surveillance citoyenne de la gouvernance des affaires publiques dans l'intérêt supérieur de la Nation". Telle est, en gros, la raison d'être de ce nouveau mouvement citoyen dénommé "Forces des leaders engagés du Congo", FLEC en sigle, qui a été lancé officiellement le samedi 19 mars 2022 à Kinshasa. Jonas Tshiombela, président dudit mouvement, précise en effet que, ceci n'est nullement un parti politique, plutôt un cadre citoyen pour le combat, la protection et la défense des droits de l'homme ainsi que des valeurs d'un Etat de droit.

"Certes nous avons des alliés partout mais FLEC n'est pas un parti politique, il est sans frontière. Partout là où on parlera du Congo et des Congolais, FLEC sera présent... Bref, c'est un mouvement social de masse et sentinelle de la République", a affirmé Jonas Tshiombela, ajoutant cependant que, le présent mouvement social, axera ses actions autour de la promotion des valeurs de l'émergence de l'engagement civique, de l'accès à tous les droits des citoyens et le renouvellement de la classe moyenne et sociopolitique sans discrimination.

Ayant comme valeurs, Amour, patrie, unité, justice, égalité de sexe, liberté, tolérance, solidarité et primauté des droits humains, FLEC poursuit plusieurs objectifs spécifiques notamment :

Promouvoir un nouveau leadership centré sur l'intérêt supérieur commun des citoyens en RDC sans discrimination ; Protéger et défendre les droits de l'homme, les valeurs d'un État de droit ; Lutter contre toutes les formes de discrimination et violences faites aux femmes, aux jeunes et personnes marginalisées ; Promouvoir la culture démocratique, électorale, la cohabitation pacifique du peuple, le contrôle, la redévabilité et la participation citoyenne à la gouvernance de la République ; Former et encadrer les éducateurs civiques en leadership citoyen et la gouvernance démocratique ; Lutter contre la corruption, les antivaleurs et la culture de l'impunité.

Créé depuis le 31 janvier 2021, le mouvement social "Forces des leaders engagés du Congo" est présent dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo. Et, à Kinshasa, il est implanté dans toutes les 24 communes.