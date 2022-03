Congo-Kinshasa: Constructions anarchiques érigées sur les conduites d'eau/Régideso - Ntaku Salabiaku et Danielle Kapile tirent la sonnette d'alarme !

Protéger les conduites de transport et de distribution d'eau de la Régie de distribution d'eau contre les constructions anarchiques. C'est le leitmotiv du point de presse tenu mardi 22 mars 2022 par le nouveau comité de gestion de la Régideso en marge de la célébration de la 29ème édition de la journée mondiale de l'eau. Le Directeur Général a.i, Ntaku Salabiaku et son adjointe Danielle Kapile Sambwe, ont levé le ton pour dénoncer les constructions anarchiques érigées sur les conducteurs d'eau à travers le pays, en général et Kinshasa, en particulier.

Tout en tirant des leçons des drames survenus à Kinshasa à la suite des constructions anarchiques, la nouvelle équipe de la Régideso estime que plusieurs congolais continuent à courir un danger, qui malgré son étant latent peut s'avérer très désagréable et mortel à tout moment. Ntaku Salabiaku et Danielle Kapile lient ce danger latent au fait que plusieurs conduites de transport et de distribution d'eau et même des points équipés, sont empiétés à Kinshasa par des constructions hors normes de l'habitat.

Outre la sonnette d'alarme tirée après la présentation de la position légale sur les servitudes légales et le périmètre de protection, ces assises présidées par Ntaku Salabiaku pour la première fois depuis sa prise des fonctions, ont également servi de cadre de réflexion sur la fourniture d'une eau potable à l'ensemble de la population congolaise.

A cet effet, la Régideso a identifié les sites à problèmes à Kinshasa tout en réfléchissant sur les perspectives d'amélioration de l'accès durable des populations en eau potable à Kinshasa et en province. Le nouveau DG de la Régideso a, à travers une énumération, cité les sites de distributions d'eau en proie aux constructions anarchiques. Il s'agit de conduites de l'Avenues Eboka à Mbinza, de l'avenue à Adama au quartier Socimat, de l'entrée de l'avenue Inga à Bandal, de l'Espace Ngindu tout près de l'échangeur de Limete et de la conduite du refoulement Ozone-Météo vers GulOil sur la route Matadi.

Tout en insistant sur les dangers que peuvent provoquer les constructions anarchiques vers ces endroits, la Régideso a lancé appel pathétique à la population et aux services privés et publics pour respecter les normes de l'urbanisme et de l'habitat. Elle demande par ailleurs à l'Etat congolais d'avoir la maitrise des espaces à chaque qu'il est tenu à livrer le permis de construire.

Joignant la voix de son adjointe à la sienne, Ntaku Salabiaku a remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour son choix à la tête de la Régideso. Il a cependant, réitéré sa détermination de tout mettre en œuvre pour accompagner la vision du Chef de l'Etat.