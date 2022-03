Congo-Kinshasa: Peine perdue ?

Louant les atouts culturels, miniers, et forestiers de la RDC devant un parterre d'investisseurs, Félix Tshisekedi a mis la chance de son côté, du côté de son pays pour séduire les investisseurs étrangers. Seulement, il a oublié qu'au niveau interne, le pays est laminé par la corruption depuis plusieurs décennies. Son pays n'a pas pu gagner cette bataille.

Peine perdue ? Laissent entendre certaines langues qui ne croient plus à la venue des investisseurs. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, malgré des millions que le trésor public a dû débourser pour les lobbyings, les investisseurs étrangers se sont toujours abstenus de venir investir en République démocratique du Congo. La patrie de Lumumba-Mzee demeure parmi les 20 pays les plus corrompus au monde. Quoi de plus normal pour les hommes d'affaires étrangers d'hésiter.

Trois ans après l'élection de Félix Tshisekedi, il est toujours impossible que les investisseurs américains viennent sur le sol congolais pour investir. Pourtant, Kinshasa s'est éloigné de la Chine pour se rapprocher davantage de Washington. Conséquence ? La désolation aura été grande, étant donné que les USA, comme beaucoup d'autres pays, ne viennent pas dans un pays où règne la corruption, la concussion, le pot-de-vin, le détournement, bref toutes les antivaleurs qui cherchent à dilapider les biens de l'Etat. Les gouvernants en sont conscients.

Au demeurant, l'expo Dubaï 2022 sert de vitrine pour le rayonnement de la culture congolaise. Il arrive au bon moment pour faire connaitre au monde l'esprit créatif et innovateur, et aussi la diversité du potentiel culturel congolais. Il est à noter qu'à cette occasion, plusieurs groupes musicaux du pays vont s'y produire. Une aubaine pour célébrer la Rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. L'expo Dubaï présentera aussi des opportunités dans plusieurs secteurs, entre autres, secteurs des mines, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, etc.

La biodiversité de la RDC est mise aussi au premier plan, étant donné qu'elle représente une solution aux problèmes climatiques de la planète, a fait savoir le Président de la République. C'est toujours primordial de sortir ses meilleurs potentiels afin de braquer les projecteurs sur l'avenir, il est également indispensable de combattre sans intermittente les maux qui bloquent le développement du pays. Au cas contraire, tout ne sera qu'une peine perdue.