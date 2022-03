Congo-Kinshasa: Lancement le vendredi 8 avril de la 2ème édition du concours Miss Indépendance

" Héritage du leadership de la jeune femme congolaise ", telle est la fine partie de la vision du projet Miss Indépendance. Pour ceux qui l'ignorent, le projet Miss Indépendance est un concours de beauté qui ne se concentre pas uniquement sur les traits de beauté physique évidents.

En héritage des valeurs fondamentales représentées par les leaders pendant les indépendances, les organisateurs recherchent des figures fortes qui inspirent à travers leur beauté intérieure et authentique. Ainsi, après la grande réussite de la première édition, la deuxième édition du concours Miss Indépendance débute ce vendredi 8 avril 2022.

A cet effet, une soirée de Gala du lancement est prévue à Kinshasa. La vision de ce concours est d'ériger la nouvelle génération de femmes leaders congolaises. En ce qui concerne sa vision, Miss Indépendance 2022 veut insuffler des valeurs, des principes et des normes de comportement aux candidates, afin de faire ressortir leur beauté intérieure. L'un des objectifs poursuivis c'est d'organiser le concours de beauté le plus valorisant et avant-gardiste du pays.

Raison pour laquelle, le thème retenu cette année est " Autonomisation et envirronnement ".

Pour ce faire, des conférences dans des universités, des campagnes de sensibilisation, des conférences de presse, la campagne numérique et des spots classiques seront au menu pour promouvoir ce concours qui se veut national. A l'étape de casting et promo, après une inscription numérique, les participants se présenteront aux castings décisifs, dans les principales villes de leurs régions respectives. Une résidence sera construite pour promouvoir l'éducation, le leadership et la culture africaine, tout en mettant en avant la féminité.

Lors de la première édition, Au total 26 filles des 26 provinces que compte ce vaste pays de l'Afrique central étaient à Kinshasa au village " MISS indépendance RDC " pour participer à ce grand concours. La deuxième édition promet d'être encore meilleure par rapport à l'édition précédente.