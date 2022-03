Congo-Kinshasa: Finances - Nicolas Kazadi équipe la DGDP des véhicules et matériels informatiques

Nicolas Kazadi, ministre des Finances a palpé du doigt les réalités de la Direction Générale de la Dette Publique. Trois temps ont émaillé sa présence dans les installations de la DGDP. Notamment, les salles de réunions, le bureau d'archives, salle informatique, centre médical, tous en état de vétusté. Il a pesé de tout son poids pour y remédier. La DGDP garde à l'esprit les défis à relever pour la bonne marche du pays, la RDC, autant des défis à relever pour l'émergence de la DGDP.

L'implantation de directions provinciales, la loi-cadre de la dette publique ; la poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment, l'émission des titres publics et de la mise en place de marché sont autant des défis que la délégation syndicale a présenté au Ministre des Finances à l'occasion de la remise des véhicules pour la mobilisation des agents et cadres. Nicolas Kazadi a pris en compte le règlement des problèmes sociaux comme le litige des retraités, augmentation de la logistique et la solution des biens zaïrianisés.

Le lundi 21 mars 2022 s'est tenue à la Direction Générale de la Dette Publique une cérémonie de remise officielle de véhicules de transport au bénéficie des agents et cadres de cette structure. Il s'agit de deux bus et deux pickups.

Prenant la parole, Laurent Batumona, Directeur Général de la DGDP, a fait savoir que cet évènement est la preuve, une fois de plus, que le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est distingué par une attention particulière portée à la résolution des problèmes auxquels est confronté la DGDP et travaille pour l'épanouissement et à l'amélioration de la gouvernance du secteur des finances en RDC.

Revenant sur cette cérémonie, haute en couleur, Laurent Batumona a également rappelé au Ministre Nicolas Kazadi que les agents et cadres de la DGDP se sont associés à lui pour exposer les sujets sur lesquels il a décidé de donner une réponse favorable. Ceci se décline en plusieurs points spécifiques. Parmi lesquels, la finalisation des travaux de réhabilitation de l'immeuble de la DGDP ; la liquidation des décomptes finals de retraités de son entreprise et le renouvellement du parc informatique, actuellement vétuste rendant difficile l'exécution de certains devoirs, 2 ou 3 cadres utilisant la même machine en attendant le tour de l'autre.

Laurent Batumona, DG de la DGDP, accompagné de son adjoint, a invité les utilisateurs des matériels roulant et informatique à une gestion responsable qui privilégie l'intérêt général au détriment des intérêts individuels. "C'est pour assurer une longévité bénéfique non seulement pour la communauté de la DGDP, mais également pour la nation toute entière". Aussi, a-t-il ajouté : "De mieux gérer toutes les acquisitions techniques et sociales que nous venons de bénéficier depuis l'avènement de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances".

Rappelons que le Directeur Général de la DGDP a commencé son speech par louer le Dieu Tout-Puissant pour avoir béni son entreprise de différentes manières. Il a, en outre, félicité la vision politique du Président de la République, Chef de l'Etat, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo.

"C'était un privilège et un plaisir "de vous exprimer à travers un cahier des charges de la Délégation syndicale et quelques problèmes techniques et sociaux que votre Autorité a commencé à apporter des réponses après notre dernière séance de travail", a déclaré le DG Batumona.

L'acquisition et la remise officielle des matériels roulants est donc une des actions phares menées par le Ministre des Finances qui, par ailleurs, a entamé sa première visite formelle dans les institutions et structure de son ministère, en commençant par la Direction Générale de la Dette Publique en vue de changer le visage de l'Administration des Finances.

Le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans son intervention, a d'abord décrit la DGDP que dirige Laurent Batumona avec dextérité comme une des structures de la galaxie du Ministère des Finances dans son rôle de gestion de la dette publique. Il a cité son rôle dans la négociation de la dette avec les bailleurs des fonds ; les suivis de décaissement des ressources et le suivi des échéances des remboursements du principal et des intérêts, ainsi que la gestion de biens zaïrianisés ; en bref un conseiller du Gouvernement de la RDC en matière d'endettement public.

Il a évoqué la question de la dette intérieure qui, à ses yeux, passe pour un casse-tête qu'il faut trouver des réponses pour éviter que la crédibilité soit entachée. "C'est ma petite contribution en regardant ce qui nous arrive comme dossier de dette intérieure. Il a déploré le fait que ce que l'Etat paie maintenant si cet argent était utilisé en bon escient le pays serait développé. Si l'armée avait tous ces équipements dont on nous réclame la dette on aurait une armée moderne. C'est la mort dans l'âme quand nous voyons passé devant nous tous ces dossiers et nous subissons des pressions pour le paiement de ces dettes et donc, la DGDP doit jouer un rôle important surtout moral ; Nicolas Kazadi a recommandé à la DGDP l'amour du pays en traitant le dossier de la dette publique afin de ne pas léguer des dettes à nos enfants.

S'agissant du dossier des biens zaïrianisés, il a invité le Dg de la DGDP à plus travailler pour des solutions. "Il faut inventorier ces biens et voir ceux qui ne sont pas actifs et le mettre en vente dans la transparence car, c'est aussi une opportunité d'accroitre notre PIB notamment, dans l'agroindustriel.

Pour répondre aux revendications de la délégation syndicale, le Ministre des Finances a annoncé la libération partielle et progressive des primes de la Commission de certification et les autres s'en suivront. Il a donné son accord sur l'achat du serveur et des ressources concernant l'archivage Numérique des données de la Dette publique et les accords y relatifs. Il a aussi donné son aval pour la signature des ordres de missions à l'intérieur du pays afin d'étoffer les répertoires des biens zaïrianisés pour une mobilisation accrue des recettes.

Le rôle centralisateur de la DGDP à travers les sensibilisations vers les Entreprises Publiques et le Gouvernements Provinciaux avec possibilité d'une première action à Mbandaka lors de la conférence des Gouverneurs, a été rappelé. Et, également l'accompagnement de la DGDP dans toutes les missions à l'extérieur concernant la dette.

La cérémonie démontre non seulement l'excellent niveau de coopération entre la direction de l'DGDP et son ministère de tutelle, mais surtout le grand bond effectué dans le cadre du renforcement de collaboration pour le bien de la nation congolaise.