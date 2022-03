Congo-Kinshasa: 4ème édition de la Rencontre de transformation - "KIBO MWASI" motive la femme à l'action !

La plateforme "Kibo Mwasi" que Coordonne Niclette Ngoie, a organisé une conférence, le dimanche 20 mars 2022, dans la commune de Kintambo à Kinshasa. "La femme, actrice du développement de la société", tel a été le thème abordé dans ce cadre. Il a tourné autour de questions liées à la femme pour son épanouissement. Ce panel a connu la participation de trois intervenants, à savoir : Julia Ntumba, Shekinnah Nazir et Jonathan Kalumba. Chaque intervenant suivant son domaine, a donné les signaux forts qui poussent la femme à prendre sa destinée en main.

Dans cette optique, les intervenants ont pris la parole l'un après l'autre pour donner les points essentiels sur le comment une femme qui est considérée comme une pièce maitresse du développement peut agir pour attirer les autres à se développer ensemble dans la société. Ayant intervenu dans cette conférence en tant qu'une femme modèle de sa génération, Julia Ntumba, Consultante en production audiovisuelle et évent, a lancé un message fort pour le changement de mentalité de la femme Congolaise qui inspire au développement de sa société.

Ensuite, elle a défini la femme comme une source d'inspiration et du développement de chaque nation. "La femme actrice du développement de la société est celle qui est capable avant tout de changer sa mentalité. La société est un groupe d'individus, une entreprise ou encore un milieu collectif permettant aux gens de vivre ensemble", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre, "Une femme actrice est une femme modèle qui inspire aux autres par sa façon de faire les choses. Connaitre ses droits et ses devoirs sont aussi les éléments essentiels et nécessaires permettant à la femme de bien poursuivre sa lutte dans le respect des normes".

De son côté, le politologue Nationaliste et Economiste, Jonathan Kalumba a résumé son message sur la solidarité de la femme pour son épanouissement en politique et dans d'autres domaines de la vie. "(... ) La femme doit travailler la solidarité féminine pour s'engager dans la politique et dans d'autres domaines de la vie afin d'atteindre son objectif poursuivi dans le cadre de son combat de l'égalité pour un avenir durable", a-t-il motivé. Rappelons que la plateforme "Kibo Mwasi" a été créée en 2020 à Kinshasa, avec comme objectif de susciter une génération des femmes et des jeunes filles de valeur, motivées et ayant une vie épanouie sur tous les plans.