Congo-Brazzaville: Science - Une étude sur les micro-organismes pour accroître le rendement agricole

Les travaux de thèse de doctorat unique sur la " Caractérisation des micro-organismes symbiotiques fixateurs d'azote nodulant les légumineuses au sud de Brazzaville ", soutenus par Shaloom Teresa Mabiala, éclairent la lanterne de la communauté scientifique et des décideurs sur la productivité des légumineuses pour des meilleurs rendements agricoles en réduisant l'utilisation des engrais azotés qui non seulement sont coûteux mais aussi polluent l'environnement.

" Au lieu d'importer des tonnes d'engrais qui coûtent cher pour le développement de l'agriculture, il est possible d'utiliser des ressources naturelles, notamment les micro-organismes que l'on trouve dans le sol et l'azote qui existe en abondance dans l'atmosphère pour nourrir les plantes voire les plantations ", a expliqué Shaloom Teresa Mabiala. L'étude pose, en effet, la problématique de la productivité des légumineuses qui connaissent un problème de croissance. Pour y remédier, il faut isoler les bactéries là où l'on peut en trouver, les apporter dans le sol et en augmenter la productivité, comme le démontrent les différentes expériences menées dans le cadre de cette étude scientifique.

Les souches obtenues pourraient servir à l'amélioration de la productivité des légumineuses alimentaires. Elles peuvent aussi être inoculées aux légumineuses forestières pour la réhabilitation des zones dégradées. Quant aux germes, elles pourraient intégrer la banque des micro-organismes fixateurs d'azotes utilisables dans l'adaptation des plantes aux contraintes environnementales des sols au Congo.

La projection faite dans l'optique d'une étude plus large sur la productivité des légumineuses prévoit d'augmenter le nombre d'espèces végétales à inclure ; d'étendre le nombre d'écosystèmes à prospecter ; de continuer l'identification pour inclure plus de germes dans la banque de données. Les résultats de ces travaux de recherche servent non seulement à la communauté scientifique mais aussi aux pouvoirs publics qui ont fait du développement de l'agriculture au sens large un des piliers de l'essor économique du pays.