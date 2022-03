Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les travaux en commission paritaire gouvernement-banc syndical commencent bientôt

La commission paritaire devra statuer sur les modalités d'application des protocoles d'accord signés entre le banc gouvernemental et les professeurs, le 14 février dernier, et entre le gouvernement et les cadres scientifiques ainsi que le personnel administratif, le 3 février.

Les travaux en commission paritaire gouvernement-banc syndical du personnel de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) et de la recherche scientifique démarrent le 25 mars. Selon un communiqué du directeur de cabinet du ministre de l'ESU, le Pr Chrysostome Mudogo, ces travaux auront lieu au centre Venus/Bibwa, dans la commune de la N'sele.

Ce communiqué annonce, par la même occasion, la convocation par le ministre de l'ESU d'une réunion préalable avec les structures du banc syndical pour harmoniser les vues.

Le Rapuco, lui, dans un communiqué rendu public en début du week-end dernier, avait donné un ultimatum de quatre jours au gouvernement pour le démarrage de ces travaux. Ce réseau a menacé d'appeler ses membres dans la rue en cas de non-prise en compte de ce délai.

Il est noté que la grève dans les institutions universitaires publiques avait été lancée, au début de l'année académique, le 5 janvier dernier, pour être suspendue deux mois plus tard. Les enseignants réclament notamment l'amélioration de leurs conditions salariales et la correction des grades académiques.