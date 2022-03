Congo-Brazzaville: Secteur privé - La caravane de l'entrepreneuriat lancée à Brazzaville

Le coup d'envoi de la première édition de la caravane de l'entrepreneuriat a été donné, le 22 mars, par la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo. L'événement qui va se dérouler dans tout le pays vise à promouvoir auprès des jeunes la culture entrepreneuriale et sélectionner les meilleurs plans d'affaires.

La caravane nationale de l'entrepreneuriat, censée durer quatre mois, sillonnera les principales villes du pays à la conquête des jeunes de 18 à 40 ans. " Ose entreprendre " est le thème de la première édition de la mobilisation publique dédiée à l'entrepreneuriat chez les jeunes, qui représentent plus de la moitié de la population de la République du Congo.

Cette mobilisation a débuté dans la ville capitale et va s'étendre sur cinq grandes agglomérations des douze départements du pays. Il s'agit de Brazzaville couplée avec le département du Pool, Pointe-Noire et le département du Kouilou, Dolisie regroupant les départements du Niari, de la Lékoumou et de la Bouenza, Oyo associant les départements de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et des Plateaux et Ouesso réunissant les départements de la Likouala et de la Sangha.

En initiant cette caravane, les autorités congolaises espèrent ainsi toucher davantage de jeunes des grandes agglomérations et ceux vivant en milieu rural. L'objectif de la mobilisation est de sélectionner 150 nouveaux jeunes porteurs de projets et promoteurs d'entreprise, pour leur apporter un accompagnement à la structuration des projets, au renforcement des capacités, y compris à la formalisation des unités économiques.

Les futurs lauréats de la caravane viendront s'ajouter aux 180 autres jeunes entrepreneurs sélectionnés l'an dernier dans le cadre du concours de plan d'affaires initié par l'État congolais et la Banque mondiale, par le biais du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité. Cette nouvelle initiative, a assuré la ministre des PME, s'inscrit dans cette dynamique afin de consolider les actions déjà engagées par le gouvernement en faveur de la promotion du secteur privé national.

" Notre volonté d'agir ensemble dans ce sens se renforce chaque jour, en l'occurrence la signature très prochainement du protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur visant l'instauration des projets en faveur des développeurs universitaires et l'installation d'incubateurs au sein des établissements universitaires ", a annoncé Jacqueline Lydia Mikolo, en présence de ses collègues Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes chargé du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, et Thierry Lézin Moungalla, de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. :

Les manifestations et interventions marquant la cérémonie du lancement de la caravane affichent la couleur de cette mobilisation en faveur de l'entrepreneuriat. Il est prévu un concours Get in the ring qui permettra de retenir deux jeunes entrepreneurs congolais pour représenter le pays aux Olympiades mondiales des start-up ; des activités de follow-up qui consisteront en des formations thématiques et des visites en entreprises pour ceux des jeunes qui ont participé au Get in the ring ; des rencontres de Giving back à travers lesquelles les jeunes entrepreneurs échangeront avec d'autres jeunes pour un partage d'expériences.