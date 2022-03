Congo-Brazzaville: Eaux souterraines - L'Unesco encourage la protection des sources

Dans le cadre de la célébration de la 30e Journée internationale de l'eau, le 22 mars, l'Unesco a recommandé à l'ensemble des particuliers, des entreprises et surtout des Etats la participation à la protection des eaux souterraines afin de préserver la vie humaine.

Placée sur le thème " Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible ", la 30e Journée internationale de l'eau a visé la sensibilisation à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de mettre en place des mesures qui tendent à lutter contre la crise mondiale de l'eau. A ce sujet, dans son rapport de l'année en cours sur la situation de l'eau à travers le monde, l'Unesco a encouragé l'adoption des sanctions contre les entités responsables du non-respect des mesures antipollution.

Selon la même source, les entreprises évoluant dans le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière devraient mettre à la disposition des institutions nationales et internationales, oeuvrant dans la protection de l'eau et de l'environnement, les informations actualisées sur la pollution. Cette transparence permettrait de prendre des dispositions susceptibles de prévenir les dégâts majeurs.

Par ailleurs, l'Unesco conseille de mettre l'accent sur la protection des eaux souterraines. Ces eaux alimentent les fleuves, les rivières et les lacs. Elles sont elles-mêmes entretenues par les eaux issues des pluies et de la neige. Ces eaux sont mises à la disposition des gens par le truchement des puits et des pompes. C'est le cas dans plusieurs pays en voie de développement.

Les eaux souterraines jouent un rôle non négligeable dans le maintien en vie des espèces végétales et animales. En fait, la survie de la plupart des zones arides dans le monde y dépend intégralement. En plus, elles fournissent la plus grande quantité d'eau utilisée (consommation et assainissement) et qui alimente les processus industriels et de production alimentaire.

Ces eaux sont aussi cruciales au fonctionnement sain des écosystèmes tels que les zones humides et les rivières. C'est la raison pour laquelle l'Unesco recommande leur protection contre la pollution et la surexploitation. En fait, l'exploration, la protection et l'utilisation durable des eaux souterraines seront essentielles pour survivre, s'adapter aux changements climatiques et répondre aux besoins d'une population croissante.