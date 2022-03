Sénégal: Vers la ratification de 17 accords de coopération entre Dakar et Ankara

Dakar — Dans le procès-verbal de la 5e Commission économique mixte Turquie-Sénégal (14-15 mars) dont copie est parvenue à l'APS, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, et le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, ont souhaité la ratification prochaine de l'Accord pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Les deux ministres ont aussi convenu d'accélérer le processus de ratification des Accords de coopération dans les domaines de la Santé et des Sciences médicales, de la foresterie, de la gestion des catastrophes. Il est attendu, dans ce même élan, la ratification des Accords en matière de sécurité maritime et de coopération militaire, mais également d'un Mémorandum pour l'ouverture d'un centre culturel "Yunus Emre" à Dakar. Autorités turques et sénégalaises ont, en outre, décidé de signer dans les plus brefs délais, des Accords de coopération ferroviaire, de pêche, d'assistance mutuelle dans le domaine des Douanes et en matière pénale, d'extradition, de transfèrement de condamnés, d'entraide civile et de coopération judiciaire.

Dakar et Ankara entendent poursuivre les échanges, pour favoriser la tenue d'activités promotionnelles telles les foires, des séminaires et forums, promouvoir le partenariat et des visites croisées de délégations commerciales, et encourager la participation des opérateurs économiques et hommes d'affaires à ces évènements. La partie sénégalaise a exprimé, lors de cette 5e commission économique mixte, le souhait d'établir des axes de coopération en faveur du développement des infrastructures liées au commerce, de l'insertion de ses industries dans les chaînes de valeurs mondiales, à travers des projets communs, afin d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Satisfait des activités des entreprises turques dans l'économie nationale, le Sénégal a promis de faire parvenir des informations sur les projets d'investissement prioritaires contenus dans le PAP2A qui cherchent des financements et partenaires, pour mieux imprégner le secteur privé turc. Par ailleurs, les autorités sénégalaises ont également émis le souhait de voir s'implanter une banque turque à Dakar pour booster les financements des projets structurels. Turcs et Sénégalais ont dit vouloir œuvrer à la promotion de la protection et de la restauration du patrimoine culturel et historique, échanger des informations techniques, des expériences et des experts et soutenir l'organisation de réunions et de programmes de formation.

Ils ont aussi décidé d'encourager la traduction dans les langues officielles des deux pays et la publication des œuvres littéraires classiques et contemporaines de leurs pays. Autorités turques et sénégalaises vont également aider à la promotion de visites de journalistes, d'équipes de reportage, de voyagistes, de leaders d'opinions, etc. afin d'accroître la demande touristique réciproque. En outre, Aïssata Tall Sall et Süleyman Soylu ont salué l'entrée en vigueur des nombreux Accords de coopération technique, scientifique et économique dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation, du sport, de l'énergie et des hydrocarbures, des mines et minéraux, sur les questions de gestion de la diaspora, etc.