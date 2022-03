Burkina Faso: Assemblée législative de transition - Le professeur Aboubacar Toguyeni élu président

Jusqu'ici Directeur de l'Ecole doctorale Sciences naturelles et Agronomie à l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Il est également membre de l'Académie nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF), Directeur de l'Ecole doctorale Sciences naturelles et Agronomie (ED-SNA), Secrétaire Exécutif du Réseau des Universités du Sahel pour la Résilience (REUNIR), Directeur du Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Ressources naturelles et les Sciences de l'Environnement (LERNSE).

De 2012 à 2019, il a été Vice-président chargé de la recherche, de la prospective et de la coopération internationale à l'Université Nazi Boni. Depuis 2007, il est Expert Chaires du Sud / CUD (Belgique), Centre de Formation et de Recherche en Aquaculture (CEFRA) / Université de Liège (ULG) / Belgique. Depuis 2020 : Directeur du Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Ressources Naturelles et les Sciences de l'Environnement (LERNSE).

De 2006 à 2012 : Chef du laboratoire de génétique moléculaire du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide (CIRDES).

Dans le domaine de la production universitaire, il a travaillé sur plusieurs thèmes de recherche notamment le système intégré de productions agricoles, la valorisation des ressources génétiques locales, l'étude de la diversité ichtyologique, etc. Il a publié et co-publié une quarantaine d'articles scientifiques. Le Pr Toguyeni a assuré l'encadrement d'une dizaine de thèses de doctorat d'Université.

Il a assuré la valorisation de son expertise scientifique dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Australie. Il a été membre de plusieurs comités scientifiques dont le Comité Scientifique National de Biosécurité (CSNB) en 2009, le Comité d'Organisation des Journées Scientifiques de l'Université Polytechnique de Bobo en 2014 et 2016, et le Comité Scientifique du Symposium International pour la Science et la Technologie (SIST 2016). Depuis 2005, il est membre de la société savante World Aquaculture Society (WAS). Il est marié et père de trois enfants.