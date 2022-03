Maroc: Tinghir - Rencontre du CRI Drâa-Tafilalet sur les dispositifs d'accompagnement des entreprises du BTP

Tinghir — Le Centre régional d'investissement (CRI) Drâa-Tafilalet a organisé, mardi à Tinghir, une rencontre de communication sous le thème "Les dispositifs d'accompagnement, un moyen de pérennisation des entreprises du secteur du BTP".

Cette rencontre, qui a connu la participation d'une trentaine d'entrepreneurs actifs dans le BTP au niveau de la région, s'inscrit dans le cadre des initiatives du CRI Drâa-Tafilalet visant à favoriser l'accès des entreprises de ce secteur au financement et à les aider à dépasser les différentes contraintes pouvant entraver leurs activités.

Organisée en partenariat avec la section régionale Drâa-Tafilalet de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) et la société Finéa, cette rencontre avait pour objet de présenter aux participants l'appui technique et les informations relatifs à l'accès des entreprises du BTP au financement, aux marchés et aux appels d'offre de ce secteur.

Initiée en coordination avec la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et la province de Tinghir, cette initiative a permis de faire la lumière sur le programme d'appui mis en place par l'Etat pour promouvoir l'investissement et accompagner les entrepreneurs et les entreprises.

Le directeur de l'annexe du CRI Drâa-Tafilalet à Ouarzazate, Youssef Ait Ben Taleb, a souligné que cette rencontre intervient dans le sillage de la dynamique créée par le Centre régional d'investissement au niveau de la région.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le secteur du BTP offre de grandes opportunités d'investissement, notant que cette rencontre de sensibilisation et de communication est organisée pour répondre aux besoins de plusieurs entreprises qui trouvent des difficultés à accéder au financement ayant un impact négatif sur leur activité.

Pour sa part, le président de la section régionale Drâa-Tafilalet de la CGEM, Lhoussaine Naceri, a souligné l'importance de ce séminaire sur les dispositifs d'accompagnement des entreprises du BTP pour les acteurs de ce secteur au niveau régional.

Il a relevé que cette initiative est à même d'aider les acteurs régionaux du secteur du BTP à dépasser les contraintes auxquelles ils peuvent faire face, en matières notamment de financement, de soutien technique et de formation des ressources humaines.