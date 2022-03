Maroc: Expo Dubaï - Le pavillon Maroc, point de rencontre entre les cultures du monde

Casablanca — Depuis le début d'Expo 2020 Dubaï en octobre dernier, le Pavillon Maroc s'est ouvert sur des collaborations internationales avec différents pays, notamment dans les domaines de la musique, du cinéma, de la cuisine, de la santé et de l'éducation.

Ces collaborations ont montré aux visiteurs de l'exposition l'héritage ancestral du Royaume, sa modernité, et l'universalité de sa culture. Avec 191 pays représentés à Expo 2020 Dubaï, tous unis pour penser le monde de demain, le Maroc a montré à travers son pavillon sa culture et son héritage ancestral ainsi que ses réalisations dans divers domaines et sa vision éclairée d'un futur plus durable.

Parmi les divers évènements programmés tout au long de cette exposition universelle, qui s'achèvera le 31 mars 2022, le Maroc a développé différentes collaborations auprès de nombreux pays amis et partenaires, autour de thématiques touchant particulièrement la culture, la santé et l'éducation.

Dans le domaine de la gastronomie, de la musique ou du cinéma, le Pavillon Maroc a organisé des évènements communs avec les Pavillons des Émirats Arabes Unies, du Brésil, du Luxembourg, de l'Arabie Saoudite ou encore de la Papouasie Nouvelle Guinée.

Au menu, des fusions musicales originales entre troupes folkloriques des différents pays, des performances réussies telles que l'interprétation de l'hymne national émirati avec des sonorités marocaines par l'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'animation de "lives Cooking Shows" avec des fusions entre les cuisines marocaines et celles du Brésil et du Luxembourg.

Ces expériences ont abouti à une production surprenante à l'image du couscous à la Brésilienne, le Brigadeiro aux saveurs du Maroc, ou encore le "Kniddelen" luxembourgeois à la sauce "Ftat Chetba", etc.

Le septième art a eu également sa part dans ces collaborations internationales, avec notamment le festival "Saudi Night Event", évènement coorganisé par le Pavillon de l'Arabie Saoudite avec le Pavillon du Maroc les 1ers et 2 mars 2022.

Ces collaborations se sont également étendues à d'autres univers et partenaires, en mettant le bien-être et le "healing" au cœur de l'expérience marocaine à Expo 2020 Dubaï.

Des séances de Yoga, de "sound healing" et de médiation ont été proposées par le Pavillon Maroc, en collaboration avec l'agence "Beyond Wellness" tout au long de la semaine thématique "Health and Wellness".

Sur le volet éducation, un jumelage a été scellé entre le Pavillon Maroc et deux écoles à Rass EL Kheima, dans le cadre du projet "HAMZA".

En collaboration avec les Émirats School Establishment, la culture et l'identité marocaine sont notamment mises en avant dans deux écoles émiraties durant deux mois, jusqu'à la fin de l'exposition universelle.

Par ailleurs, des cours spéciaux (sur le Maroc et la culture marocaine) sont dispensés désormais dans les classes de secondaire (Histoire / Géographie / Musique / Culture).

Avec sa présence à Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc a réussi à faire (re)découvrir l'histoire et la vision du Royaume, depuis ses origines inspirantes vers un progrès durable, par le biais d'une programmation riche, économique, scientifique, culturelle, et une immersion forte et marquante.

A travers ces diverses collaborations, le Maroc a créé l'opportunité d'un dialogue interculturel avec des pays des quatre coins de la planète, démontrant aux millions de visiteurs d'Expo 2020 Dubaï son sens connu et reconnu du partage ainsi que l'universalité de son héritage et de sa culture ancestrale et contemporaine.