Maroc: INDH - El Hajeb se dote d'une plateforme provinciale des jeunes

El Hajeb — La plateforme provinciale des jeunes à El Hajeb a été inaugurée, mardi, dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème phase des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans l'objectif d'améliorer le revenu et l'inclusion économique des jeunes de la province.

Présidant la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle structure, le gouverneur de la province d'El Hajeb, Zine El Abidine El Azhar a souligné que cet espace doit s'ériger en une plateforme qui traite les demandes des jeunes bénéficiaires, en garantissant l'accompagnement et jouant le rôle d'un hub qui assure le lien entre ces jeunes et différents autres partenaires qui peuvent contribuer à leur épanouissement et à leur formation.

Il a, à cet égard, rappelé qu'en parallèle aux programmes de l'INDH, plusieurs autres projets et programmes dont il faut profiter ont été lancés, soulignant l'impératif de faire de cette plateforme un espace de rayonnement au niveau de toute la province à travers notamment l'organisation de caravanes de sensibilisation.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS), Tarik Arzaz, a souligné que cette nouvelle plateforme au niveau de la province d'El Hajeb contribuera à l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, ajoutant qu'elle va mettre en œuvre trois composantes essentielles que sont l'entrepreneuriat des jeunes, l'amélioration de l'économie sociale et solidaire et tous ce qui est d'employabilité, et aides aux jeunes à la recherche d'emploi.

Pour M. Arzaz, cette nouvelle plateforme est dotée de plusieurs espaces dédiés à l'écoute, à l'orientation et à la formation des jeunes et dont la gestion et l'encadrement sont assurés par l'association "El Hajeb Mobadara" soutenue par tous les acteurs qui contribuent à la formation et à l'encadrement des Jeunes.

Dans une déclaration similaire, la présidente de l'association "El Hajeb Mobadara", Naima Badri a fait savoir que son association s'attèle sur trois plans d'action, à savoir l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes et enfin, l'axe de l'économie sociale et solidaire.

Pour elle, cette plateforme est un espace qui offre au jeune l'opportunité d'adhérer au monde du travail à travers soit la recherche d'emploi, soit par la création de sa propre entreprise avec le soutien de la plateforme qui va lui assurer l'écoute, la formation et l'accompagnement.

En marge de cette cérémonie inaugurale, deux conventions ont été signées entre le Comité Préfectoral du Développement Humain (CPDH) d'El Hajeb et l'association "El Hajeb Mobadara", le Réseau Africain pour le Développement durable et deux autres porteurs de projets.

La première convention porte sur le soutien d'un projet de création d'un atelier de menuiserie d'aluminium, alors que la seconde vise la création d'une unité de production et de commercialisation de produits de nettoyage.