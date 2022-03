Gabon: "De la farine du manioc pour remplacer celle du blé" - L'ambition du Gabon

Pour faire face à l'augmentation du prix du blé sur le marché international, le Gabon ambitionne de produire du pain et des viennoiseries à base de farine de manioc. Le ministre en charge du Commerce gabonais, Yves Fernand Mamfoumbi a convoqué une rencontre pour chercher les voies et moyens pour pallier cette situation qui prévaut actuellement.

La Russie est le 1er exportateur mondial de blé et l'Ukraine 4e. La guerre qui oppose ces deux pays, limite les exportations de blé vers le continent noir. Pour pallier cette difficulté, plusieurs pays africains optent pour l'utilisation des farines locales.

Le ministre en charge du Commerce gabonais, Yves Fernand Mamfoumbi s'est réuni le 16 mars dernier avec les deux principaux producteurs de farine au Gabon. Au cours de cette rencontre, il était question de trouver un produit qui pourra aisément substituer la farine de blé dans la production de pains et de viennoiseries. " Le coût du blé a considérablement augmenté. Ce qui influence de façon directe le coût de la farine, entraînant de facto, une augmentation du prix des produits à base du blé, dont le pain. Mais comment anticiper tout cela et quelles alternatives employer, quand on sait que la Russie est à même de freiner l'exportation du blé ? " s'est interroger le membre du gouvernement.

Les opérateurs des sociétés Foberd Gabon et la Smag (société meunière et avicole du Gabon) sont invités à réfléchir sur la possibilité de produire dorénavant la farine de manioc (tubercule) afin qu'elle soit utilisée à la place de la farine de blé dans la fabrication des baguettes de pain.

De plus, le tubercule de manioc est un produit très cultivé au Gabon bien que l'agriculture soit plus consacrée à la consommation vivrière qu'à la commercialisation. Sa production en grande masse pourrait combler les besoins pour la production de pains et autres. Reste à savoir si cette alternative pourra finalement être exploitée. La farine de manioc pourra être la solution qui pourrait favoriser de faire baisser le coût de la farine du blé, si les Africains s'y donnent vraiment.