Gabon: Le Chef de l'Etat échange avec le Premier ministre et Sébastien Bottari

Libreville - le 23 mars 2022-Le Chef de l'Etat Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce jour avec le Premier ministre madame Rose Christiane Ossouka Raponda dans le cadre du suivi et du contrôle de l'action gouvernementale.

Parmi les points évoqués entre le Chef de l'Etat et le premier ministre, l'on note la présentation de la stratégie mise en place par le ministère de la santé en vue d'implémenter et de déployer la vaccination de proximité.

En effet, suite à la levée des mesures restrictives liées à la lutte contre la covid 19 et au regard de la recrudescence de la pandémie dans certains pays, le Président de la République, soucieux de la santé des gabonaises et des gabonais, a instruit le Premier ministre à faire preuve de vigilance et à accentuer la vaccination qui est le seul moyen de protection.

Pour rappel, la levée des restrictions liées à la covid 19 dans notre pays est le résultat de la maîtrise de la pandémie grâce à la stratégie de riposte mise en place par les autorités gabonaises.

Aussi, Madame le chef du gouvernement a présenté au Président de la République les avancées relatives à l'exécution du Plan d'Accélération de la Transformation. Notamment dans les domaines économique et social bénéfiques aux populations.

Par ailleurs, S E Ali Bongo Ondimba a reçu en audience monsieur Sébastien Bottari, Directeur général de la Société Everest media. La tenue des grandes

activités sportives notamment le 10 km de Port- gentil et Franceville ainsi que le Marathon du Gabon ont été au centre des échanges entre le chef de l'Etat et son hôte qui ont exprimé leur volonté quant à la reprise desdites activités interrompues pour cause de pandémie liée à la covid 19.

A cet effet, le Président de la République qui attache du prix aux valeurs telles que le vivre-ensemble et la cohésion a recommandé le redémarrage des desdits événements à savoir le 10 km de POG le 25 juin, le 10 km de Masuku le 28 août et le Marathon du Gabon le 27 novembre prochain.