Gabon: La réunion du Copil - RCEJPS tenue à Libreville

La Cellule d'exécution du Projet de Renforcement des Capacités pour l'Employabilité des Jeunes et l'amélioration de la Protection sociale (RCEJPS) a tenu sa réunion du Comité de pilotage (Copil), ce mercredi 23 mars 2022 à Libreville.

Cette rencontre a eu lieu en présence du Ministre en charge de la Formation professionnelle, Raphael Ngazouzé qui a dirigé les échanges. Plusieurs acteurs ont pris part, parmi lesquels, François Boukangou, Chef de Projet et bien d'autres agents des divers ministères concernés.

Il faut rappeler à toute fin utile, que le Projet de Renforcement des Capacités pour l'Employabilité des Jeunes et l'amélioration de la Protection sociale (RCEJPS) est soutenu par la Banque africaine de développement (BAD). Ledit projet a été lancé en janvier 2018. L'objectif sectoriel du programme envisagé est de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et au renforcement de l'inclusion sociale.

Pour Raphaël Ngazouzé, ministre en Charge de la Formation professionnelle," Ce projet trouve son point d'encrage, dans la mise en oeuvre du Plan d'Accélération et de la Transformation (PAT), cher au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence, Ali Bongo Ondimba et mis en oeuvre, par le gouvernement de la République".

Poursuivant ses propos, le membre du gouvernement indique que ce projet dont les objectifs majeurs visent essentiellement, l'augmentation et la vivification de l'offre de formation professionnelle, de l'enseignement technique et de la Santé, l'amélioration de la qualité de formation, de la gouvernance des secteurs et la promotion de l'inclusion sociale et la solidarité nationale, permet, depuis sa mise en oeuvre, de rénover les structures de formation existantes, renforcer les compétences des formateurs, promouvoir l'entrepreneuriat et l'extension de la couverture d'assurance santé.

Les choses se font, mais il reste beaucoup à faire pour donner satisfaction à ceux qui attendent dans les Centres de formation, de santé et bien d'autres structures à réhabiliter. Le Chef de Projet, François Boukangou reste confiant quant à la finition de ce qui a commencé. "Nous avons les travaux de réhabilitation à effectuer au sein de 21 établissements. Parmi ces 21 établissements, nous avons par exemple 9 lycées techniques, 7 centres de formation et 3 établissements du ministère de la Santé...".

Il soutient d'ailleurs que ce sont des travaux de qualité, le niveau de salles a doublé, les structures réhabilitées ou construites vont rayonner au niveau des provinces. "Nous avons bon espoir que nous allons préparer un merveilleux cadre pour l'apprentissage des élèves" finit-il par conclure. Au regard des propos du Chef de Projet, l'idée est de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et renforcer l'inclusion sociale dans le pays. De nombreux jeunes sont au chômage à cause de l'inadéquation formation-emploi.

Ce partenaire du gouvernement gabonais entend appuyer, non seulement les efforts des dirigeants en matière d'employabilité des jeunes, mais également, l'amélioration des structures de formation. Le comité de pilotage veillera à la production d'un programme de formation qui sera appliqué dans les différents centres. Aussi, faut-il souligner que l'objectif spécifique du programme est de contribuer à : - l'augmentation et la diversification de l'offre de formation professionnelle et d'enseignement technique et la santé ; - l'amélioration de la qualité des formations et de la gouvernance des secteurs, et - la promotion de l'inclusion sociale et de la solidarité nationale.