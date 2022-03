Cote d'Ivoire: BRVM - Le marché sanctionne les mauvais résultats 2021 du titre Sicable Côte d'Ivoire

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a sanctionné négativement les mauvais résultats enregistrés à la fin de l'exercice 2021 par le titre Sicable Côte d'Ivoire dont le cours a connu une baisse de plus de 6%au terme de la séance de cotation de ce mercredi 23 mars 2022.

La société Sicable Côte d'Ivoire a en effet vu son résultat net 2021 fortement baisser de 97% passant de 1,166 milliard de FCFA au 31 décembre 2020 à 40,094 millions de FCFA au 31 décembre 2021. Sicable Côte d'Ivoire occupe ainsi la tête du Flop 5 des plus fortes baisses de cours avec moins 6,67% à 1 120 FCFA, devant Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,27% à 157 000 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 5 450 FCFA), BOA Mali (moins 2,26% à 1 300 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 1,94% à 760 FCFA). Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres BOA Benin (plus 6,76% à 6 550 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 5 850 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 5 740 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 1 050 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,23% à 4 800 FCFA).

L'indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 0,18% à 164,11 points contre 164,40 points précédemment. Quant à l'indice BRVM composite, il a enregistré une hausse de 0,06% à 217,03points contre 216,91 points la veille. La valeur des transactions s'est établie à 4,861 milliards de FCFA contre 6,403 milliards de FCFA la veille. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 3,535 milliard, s'élevant à 6533,018 milliards de FCFA contre 6529,483 milliards de FCFA la veille. Celle du marché obligataire a aussi connu une hausse de 8,13 milliards de FCFA, se situant à 7494,822 milliards de FCFA contre 7486,692 milliards de FCFA le mardi 22 mars 2022.