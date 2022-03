Congo-Kinshasa: Pour un entrepreneuriat féminin réussi - Isabelle Grippa invite les femmes congolaises à vivre dans la solidarité distincte

Dans le cadre de la deuxième journée d'échanges relatifs à la mission économique et commerciale belge en République démocratique du Congo, laquelle mission est axée essentiellement sur le domaine politique et économique, Isabelle Grippa Directrice de l'agence de développement économique Bruxelloise Hub.

Brussels, a, au cours d'un séminaire sur l'entrepreneuriat féminin organisé le mardi 22 mars 2022, au Grand Hôtel Kinshasa, et, qui avait pour thème "les femmes entrepreneures : vecteurs de la croissance économique et humaine", encouragé les femmes congolaises à cultiver les bonnes pratiques et s'aider mutuellement avec solidarité et sororité, s'inspirant de celle des hommes.

Le gros de la mission

C'est le début d'une nouvelle histoire de partenariat entre les deux pays. Déjà, sur le sol congolais on remarque la présence d'une délégation de plus de 120 personnes, porteuses de plus de 90 entreprises. C'est dans ce sens que, Isabelle Grippa, a mis les pendules à l'heure sur le pourquoi de la présence de ladite délégation, avec un accent plus particulier sur la part de la femme congolaise dans ce nouveau deal qui se dessine.

" Nous avons décidé de rouvrir notre zone économique avec nos premiers partenaires, qui sont les congolais, et donc nous avons plus de 90 entreprises que nous avons ramenées ici, une délégation de plus de 120 personnes. Le succès est incroyable(... ) l'essentiel est ici de relancer le partenariat économique sur le long terme ", a-t-elle indiqué

Parlant de la participation et le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat congolais. Soulevant son propre exemple comme modèle de l'entrepreneuriat féminin, Isabelle Grippa a déclaré que : " Notre agence économique dont je suis dirigeante est érigée dans plus de 120 pays, et je le fais aussi pour inspirer mes filles et mes fils. Je suis là devant vous particulièrement émue, parce que là c'est grâces aux inspirations et aux échanges que je suis parvenue. J'ai été inspirée par la façon de vivre de certaines femmes, dont notamment Isabella Lenarduzzi ici présente, grâce à qui j'ai pu avoir le courage de mener ce combat de développer l'économie aussi pour les femmes ".

Directrice de l'agence de développement économique Bruxelloise Hub. Brussels a aussi invité les femmes congolaises, à la culture de l'entraide féminine, sans laquelle la femme ne tournera qu'à rond. De ce fait, elle leur a recommandé de prendre pour modèle de solidarité les hommes qui, poursuit-elle, se complètent et se côtoient entre eux.

"Nous sommes venues ici pour s'inspirer car c'est fondamental. Les hommes dans l'économie s'aident entre eux, ils se financent entre eux, et nous les femmes nous devons faire la même chose. En Belgique nous avons mis en place une plateforme appelée "Women Business", dans laquelle on se met en commun pour échanger les bonnes pratiques et s'aider mutuellement avec solidarité et sororité. On doit s'inspirer de cette solidarité en nous soutenant mutuellement parce que l'émancipation proprement dite passe par l'émancipation économique ", a achevé Isabelle Grippa, Directrice de l'agence de Hub. Brussels.