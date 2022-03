Afrique: Barrages-Mondial 2022 - Les Léopards "plus que determinés à en finir" avec les Lions de l'Atlas

Les 26 Léopards présents à la deuxième seance d'entrainement, mercredi 23 mars au stade des martyrs, se disent " plus que déterminés à en finir " avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Ils se sont ainsi exprimés lors de la visite du Premier ministre Sama Lukonde.

Le Chef du gouvernement leur a transmis le message d'encouragement du Président Félix Tshisekedi.

Pour lui, il faut une victoire certaine ce vendredi sur le Maroc, pour se positionner à la qualification de la phase finale de la coupe du monde de la FIFA, 48 ans après.

Quelques propos des Léopards:

Dieumerci Mbokani : " Nous sommes concentrés pour ce match très important. Surtout que nous le jouons chez et nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons l'obligation de le gagner ".

Christian Luyindama : " Je demande à la population de nous soutenir comme toujours. Et puis nous on est là on va faire notre boulot. On va vraiment bossé pour donner le meilleur de nous. Je suis en forme, vu que j'ai enchaîné des matchs et là je me sens plus mieux qu'avant et donc ce qui est important, il faut qu'on gagne le 25 mars".

Merveil Bope : " Tout le monde est là. On est soudé pour le match. Dieu va nous aider pour le gagner. Nous allons jouer dans le but de remporter de faire mieux ici pour qu'au match retour nous soyons en bonne position. Cela fait beaucoup de temps, le pays n'a pas joué la coupe du Monde (48 ans). Donc nous sommes vraiment determinés. Nous n'avons pas droit à l'erreur ici (au pays)".