Congo-Kinshasa: Maniema - L'ONG Alima prend en charge 2 500 enfants malnutirs et des femmes enceintes

Plus de deux mille enfants malnutris de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes de 12 aires de santé sur le 18 de la zone de santé de Kailo sont prise en charge depuis mardi 21 mars par l'ONG Alima.

Selon le coordonateur du projet prise en charge nutritionnelle, Dr Sangare Drissa, la province du Maniema, en particulier la zone de santé de Kailo enregistre beaucoup d'enfants malnutris :

"Alors pour la prise en charge des enfants malnutris le volet s'articule à trois niveaux, il y a le volet communautaire où les relais communautaires qui sont formés sur la détection de la malnutrition au niveau de la communauté, nous formons aussi les mamans qu'on appelle l'approche bébés mère, on formons une maman à detecter son enfant, donc après la détection des enfants, ceux qui sont malnutris parce que nous, nous prenons en charge des enfants sévèrement malnutris".

D'après lui, ces enfants qui sont sévèrement malnutris sont référés au niveau de 12 centres de santé :

"On donne aux enfants malnutris, le traitement, s'il est malade parce qu'il y a le traitement médical aussi qu'on donne et tout ce qui est autres soins comme les séances de démonstration culinaire, la sensibilisation de la maman pour ne pas l'enfant tombe malnutri et on donne aussi des kits d'hygiène c'est pour faire la promotion de l'hygiène parce que les maladies diarrhéiques et la malnutrition sont liées, donc on combat en même temps cet aspect".