Burkina Faso: Littérature - L'histoire des manuscrits perdus

L'histoire de la littérature est faite d'œuvres publiées mais aussi de manuscrits perdus qui sont l'ombre portée de la littérature. La perte d'un manuscrit est vécue comme une tragédie par des lecteurs qui l'auréolent de tellement de qualités. A croire que sa publication aurait changé la face de la littérature. Petit inventaire à la Prévert de ces manuscrits disparus, chaînons manquants de la littérature.

Le sort des manuscrits perdus, volés, retrouvés mériterait une discipline à part dans les études littéraires, tant l'œuvre manquante est omniprésente dans la bibliographie des auteurs et dans les exégèses littéraires. Les auteurs en parlent dans leurs biographies, le rappellent dans leurs entretiens et des lecteurs et des exégètes s'y intéressent et cela fait les choux gras de la presse.

En 1995, le monde littéraire s'émeut de la découverte du manuscrit perdu de Blaise Cendrars, le poète de la Prose du Transsibérien. Dans le Lotissement du ciel, celui-ci évoque son premier livre, La légende de Novgorode, publié en 1909 en quatorze exemplaires en Russie dont il n'aurait plus ni le manuscrit ni un seul exemplaire. Et personne n'a jamais lu ni vu ce livre fantôme. Connaissant la mythomanie du poète suisse au bras coupé, on mettait cette première œuvre sur le compte de l'affabulation jusqu'à ce qu'en 1995, on découvre le manuscrit en Roumanie. Un manuscrit qui sera vendu à 50 000 dollars et qui se révèlera un faux, tapé sur un ordinateur de 1990 !

Louis Ferdinand Céline a passé sa vie à raconter qu'on lui avait dérobé des manuscrits dans sa maison quand il a fui la France à l'entrée de la Résistance à Paris en 1944. Et voilà qu'on a retrouvé les manuscrits en question en 2021. Gallimard va publier cette année ces manuscrits retrouvés que sont Casse-pipe, Londres, Guerre et la Légende du roi Krogold. Ces morceaux du puzzle permettront de mieux comprendre l'œuvre du génial romancier et affreux pamphlétaire à l'antisémitisme baveux. Par ailleurs, le roman intitulé le Condottiere de George Perec, égaré en 1966, sera lui aussi retrouvé et publié en 1992. Ironie du sort, ce polar dont le thème tourne autour du faux en art et joue sur les fausses pistes va avoir un parcours digne d'un thriller.

Le Marquis de Sade avait connu pareille mésaventure. Il avait perdu le manuscrit de 120 jours de Sodome en 1789. Le texte sera retrouvé et publié en 1904. Ses autres manuscrits n'auront pas la même bonne fortune car son fils va les détruire à sa mort, effrayé sans doute par le soufre qui flotte autour de l'œuvre de son encombrant géniteur. Aussi personne ne lira-t-il jamais Les Journées de Florbelle, ce roman inédit de plusieurs volumes.

Il y a aussi beaucoup de manuscrits perdus dans les voyages, dans un train, dans une valise oubliée ou volée. En 1922, la femme d'Ernest Hemingway se fera subtiliser la valise contenant un roman inédit sur la Seconde Guerre mondiale à la Gare de Lyon. En lisant l'Adieu aux armes, publié en 1929, on ne peut ne pas songer à ce roman et à ce qu'il aurait dit de plus sur la guerre.

Il existe des manuscrits à jamais perdus comme In Ballast to the white sea de Malcom Lowry, consumé dans un incendie en 1945. Il faut dire que le mythique auteur du roman culte Au-dessous du volcan menait une vie de bohème faite d'alcoolisme et de folie qui a beaucoup nui à sa carrière d'écrivain. Il est obligé de réécrire de mémoire Ultramarine dont son épouse a égaré le manuscrit. On se souvient aussi du manuscrit perdu de Walter Benjamin qui ne fut jamais retrouvé. Il l'avait emporté dans sa fuite vers l'Espagne.

De toutes les anecdotes autour de manuscrits perdus, la plus terrible est celle que narre Paul Auster dans La Porte dérobée à propos de Mikhaïl Bakhtine, l'historien et théoricien de la littérature connu pour son concept de dialogisme. Il raconte que l'écrivain s'était réfugié dans un abri pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux troupes allemandes. A court de papier pour rouler ses cigarettes, il va déchirer une feuille du manuscrit qu'il a écrit sur la littérature allemande. Jour après jour, cigarette après cigarette, le manuscrit est parti en fumée. Il existe bien sûr des manuscrits détruits par leurs auteurs mais ce fut souvent un choix délibéré.