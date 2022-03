Sénégal: Exposition à Dakar - Ko Sy fait son cinéma à travers des œuvres d'art

Musique feutrée, petits fours et œuvres d'art colorées. L'ambiance était détendue, vendredi dernier, dans le hall de l'hôtel Pullman Téranga de Dakar où se tenait l'exposition de l'artiste sénégalaise Colette Sy dite Ko Sy. Elle avait convié amis, famille et amateurs d'arts visuels à venir découvrir ses œuvres autour du thème " Amour et cinéma ".

Colette Sy dite Ko Sy adore le cinéma. Elle a grandi dans un milieu familial bercé par les œuvres du 7ème art. Son oncle Ababacar Samb Makharam fut l'un des premiers réalisateurs sénégalais, voire africains, et a signé des films devenus classiques tels que " Jom " et " Kodou ". Cet amour du cinéma est le fil conducteur de l'exposition d'œuvres d'art dont le vernissage a eu lieu, vendredi dernier, à l'hôtel Pullman de Dakar. Dans ses tableaux, Ko Sy évoque des histoires d'amour et d'amitié avec des sœurs, cousines et amies avec qui elle a grandi et qui partagent, elles aussi, cette passion du cinéma.

" Nous avons évolué dans l'univers du 7ème art et cela se reflète dans mes œuvres dont certaines portent le nom de films réalisés par mon oncle ou auxquels il a participé ", nous explique-t-elle. De belles œuvres qui s'offrent au regard des amateurs d'art venus découvrir cette autodidacte tout à la fois peintre, styliste, créatrice de bijoux et d'accessoires.

Ses tableaux représentent des histoires de femmes, d'amitié profonde et leurs titres sont parfois constitués d'initiales énigmatiques dont elle garde jalousement le secret de la signification. " Les harmonies, les expressions, tout est traduit dans les œuvres de Ko Sy : l'humain dans ses joies et ses douleurs, sa beauté âpre ou juvénile. On s'interroge sur l'origine de toutes ces émotions si bien partagées ", écrit à son propos Line Bacconnier Samb, artiste et ancienne Directrice de la Manufacture des arts décoratifs de Thiès. Un autre artiste, Pascal Nampémanla, décrit les personnages peints par Ko Sy comme tout droit sortis de son imagination, captant notre regard et nous hypnotisant au point de nous donner l'impression de les avoir déjà rencontrés au coin d'une rue au crépuscule ou dans les lumières blafardes du petit matin.

De son enfance dakaroise, de sa vie passée entre le Sénégal et la France, de ses rencontres et ses pérégrinations à travers le monde, Ko Sy a su tirer une inspiration qu'elle partage à travers ses œuvres d'art et sa quête de l'esthétique. Il y a un an, elle avait organisé sa première exposition " pour s'amuser ", comme elle dit. Celle qui se déroule actuellement à Téranga est sa première grande expo dont elle est visiblement très fière. " Je vois que les gens apprécient mon travail et comme j'y ai pris goût et de l'assurance, je vais continuer à en faire d'autres si Dieu me prête vie ", souhaite-t-elle. En attendant, elle est en plein dans les projets et espère bien participer à la prochaine Biennale de l'art africain contemporain de Dakar prévue du 19 mai au 21 juin 2022.