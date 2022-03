Congo-Brazzaville: Académie du leadership féminin - La troisième édition se focalisera sur l'assurance en soi

La Fondation Sounga nga, que préside Danièle Sassou N'Guesso, a annoncé le 23 mars à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, l'organisation prochaine de la troisième édition de l'académie du leadership féminin qui s'intéressera sur l'assurance en soi.

La troisième édition de l'académie du leadership féminin est une initiative inclusive du genre au Congo dont l'objectif consiste à donner à la femme l'assurance en soi, grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat.

Des échanges interactifs seront organisés pour renforcer des capacités opérationnelles et des compétences de base des Congolaises dans les différents domaines de l'entrepreneuriat afin de corser les capacités des femmes en matière de leadership, pour devenir des interlocutrices formées, performantes et actives.

Durant trois jours, plus de trois cents femmes venant des entreprises, associations, familles, administrations publiques ou privées, des organisations non gouvernementales ainsi que celles ayant des postes à responsabilité seront recyclées lors de la troisième édition de l'académie du leadership féminin.

Le Coach et manager Cyril Laurent a indiqué : " L'essentiel pendant l'édition est de donner des outils aux Congolaises pour qu'elles deviennent autonomes dans leur vie quotidienne et professionnelle. On travaille avec toutes les femmes, il n'y a pas de niveau initial, c'est l'envie qui doit guider le projet et le pourvoir de transformer leur vie et leurs activités. Comment construire un projet ? Le délimiter ? Et Comment construire un plan d'affaire ? A nous de les aider pour qu'elles fassent mieux ".

Entre participantes, des témoignages et des expériences seront partagés pour agrandir les opportunités de croissance des initiatives entrepreneuriales ainsi que des entreprises féminines auprès des potentiels partenaires.

L'environnement éducationnel et le poids des sociétés africaines pèsent parfois sur l'émancipation effective des femmes. Mais la troisième édition de l'académie du leadership féminin pourrait être une éclosion pour ces dernières.

Ainsi, la rencontre permettra aux femmes de mettre en cause leurs capacités à pouvoir transcender. Ce sera pour elles l'occasion de pouvoir s'accepter et s'affirmer afin de faire tomber les barrières qui résident en elles. " Durant des années au sein de la fondation, nous pensions qu'accompagner les femmes vers leur autonomisation suffirait à susciter chez elles le désir de se prendre en main et de porter à bras le corps leurs projets. Il nous manquait encore quelque chose : enclencher la dose de confiance en soi pour pérenniser leurs actions ", a indiqué Danièle Sassou N'Guesso.

Signalons que la première session, tenue en novembre 2019 à Brazzaville, avait réuni cent douze femmes. Certaines étaient originaires de pays frontaliers, notamment la République démocratique du Congo et le Gabon. La deuxième session, initialement prévue en 2020, a été perturbée par la pandémie de covid-19 et s'est tenue les 25, 26 et 27 novembre à Pointe-Noire. Avec plus de cent-cinquante participantes, la manifestation avait été un véritable succès.