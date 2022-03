Cote d'Ivoire: Éducation/Zones cacaoyères - 8 écoles ouvertes par une société en partenariat avec le Cns

Après l'inauguration d'une école à Yakassé-Mé, dans le département d'Adzopé, le 27 janvier 2022, Cargill poursuit son action en faveur de l'éducation et la prévention du travail des enfants dans des zones de production de cacao.

En effet, les 16, 17 et 23 mars 2022, Cargill a ainsi ouvert trois (3) écoles dans les communes de Soubré (Brou Nguessankro) et Bonon (Ouarebota), respectivement au service des coopératives Ecaso et Scaeb, et cinq (5) écoles supplémentaires dans la commune de Daloa (Kambelesso, Yokorea, Léonkro, Lolinzo et Boulouguhé) dans le bassin d'approvisionnement de la coopérative Coopaahs, rapporte le service de communication de ladite société. 170 millions de FCfa pour aider 2 000 enfants à étudier dans des meilleures conditions. Ces huit (8) écoles, selon le Sercom, représentent un investissement de plus de 170 millions de FCfa. Au total, ce sont 36 salles de classe, 5 blocs de latrines, 3 cantines, 7 bureaux d'enseignants qui sont financés par l'entreprise et ses partenaires chocolatiers (Mars, Hershey). Cela va permettre à plus de 2 000 enfants d'étudier dans des meilleures conditions.

" Le bien-être des communautés est au cœur de nos valeurs. L'accès à l'éducation des enfants dans les communautés cacaoyères est une priorité pour nous et fait partie de la stratégie de lutte contre le travail des enfants. Tout au long de l'année, nous poursuivrons nos investissements pour soutenir les communautés du secteur du cacao ", a déclaré Lionel Soulard, directeur général de Cargill en Afrique de l'ouest. Qui ajoute : " En travaillant en partenariat avec le Comité national de suivi des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns) pour un secteur du cacao véritablement durable, nous préservons l'avenir du cacao en améliorant les moyens de subsistance et le bien-être des producteurs, de leurs familles et de leurs communautés ".

A l'en croire, depuis 2014, sa société a construit 40 écoles en collaboration avec ses partenaires techniques Ici et Care, ses clients, des agences gouvernementales et des coopératives locales de culture du cacao. Et 11 autres écoles ont été construites en partenariat avec le Conseil du café-cacao, co-financées par les coopératives partenaires de Cargill. Ces actions visent à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants. Ces initiatives montrent l'engagement de l'entreprise à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants et à élargir les possibilités d'éducation en Côte d'Ivoire. Elles s'inscrivent également dans une vision plus large de la société à construire un secteur du cacao plus durable.

Au travers de son programme " Cargill Cocoa Promise ", la société cherche à améliorer la vie des producteurs de cacao et de leurs communautés en mettant en œuvre des programmes communautaires visant à renforcer les opportunités économiques des femmes, à accroître l'accès à l'éducation et à améliorer la santé et la nutrition. 316 associations villageoises bénéficient de crédits. En Côte d'Ivoire, le programme communautaire a permis la création de 38 comités de protection de l'enfance, la construction de plus de 100 infrastructures communautaires, telles que des forages, des écoles et la création de 316 associations villageoises d'épargne et de crédit, visant à donner aux femmes entrepreneures un accès aux crédits et à d'autres outils financiers essentiels. Cargill, faut-il le noter, est présent en Côte d'Ivoire depuis 1998.