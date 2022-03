Cote d'Ivoire: Football-Etudes - Casy Foot reçoit de nouveaux matériels

Pour les élèves souhaitant concilier leurs études et leur passion pour le football, les opportunités ne sont pas légion. Au Collège D. Baz à Yopougon, cette alchimie est désormais possible depuis 2012, quand a vu le jour, au sein de cet établissement scolaire, le Centre d'apprentissage sportif de Yopougon, en abrégé, Casy Foot. En l'espace d'une décennie, le centre a évolué et grandi pour devenir un centre de formation aujourd'hui composé d'équipes de U9 à U17. Casy Foot, selon ses dirigeants, est prêt à lancer sa première équipe adulte afin de participer au championnat district de la Fif.

Avec 16 petits joueurs au départ de l'aventure, ledit centre revendique aujourd'hui plus de 80 joueurs répartis dans différentes catégories. Fait notable, tous les joueurs sont inscrits au collège D. Baz et suivent une formation de football-études. Le succès grandissant de ce centre a entraîné, parallèlement une forte croissance des besoins en matériels et autres pour garantir une formation de qualité. On mesure alors la joie des responsables dudit centre, avec à leur tête, Dao Bazoumana, recevant, il y a peu, un important don de matériels sportifs d'une société de transport de la place, en l'occurrence Yango. 217 maillots de compétition, 220 maillots d'entraînement, 115 paires de chaussures de compétition constituent cet important don.

" Ce genre de soutien à un si jeune club, ne peut qu'encourager les promoteurs que nous sommes à la réussite de ces jeunes ", a glissé Dao Bazoumana aux donateurs. Soro Kadotien Alassane, le Regional manager de Yango en Afrique de l'ouest, a dit quant à lui, toute sa fierté de soutenir le sport-études par l'entremise de ce centre sportif, pour le plus grand plaisir de ses pensionnaires, et également pour la promotion du football et de l'éducation dans les milieux les plus défavorisés en Côte d'Ivoire.

" Nous sommes très heureux d'apporter la joie chez les jeunes footballeurs que vous êtes. En s'implantant en Côte d'Ivoire, notre entreprise, à côté de son corps de métier principal, qu'est le transport, entend aider toute initiative, à même de faire sortir la jeunesse de la précarité. Nous sommes très contents d'avoir fait ce don et nous pensons très sincèrement que de futurs Eléphants sortiront de ce centre pour gagner des Can, pour la Côte d'Ivoire ". Les pensionnaires n'ont pas caché leur excitation face à ces matériels neufs qu'ils arborent avec fierté.