Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement - L'Arda s'engage contre les émissions de carbone

L'assemblée générale annuelle statutaire de l'Association des raffineurs et distributeurs africains (Arda) reprend ses droits après deux années d'interruption. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 21 mars à Cape Town, en Afrique du Sud sur le thème : "Atteindre une empreinte carbone plus faible dans l'aval en Afrique ". Et ce, en présence de plus de 200 acteurs du secteur du pétrole et du raffinage. Le ministre sénégalais du Pétrole et de l'Energie, Aïssatou Sophie, a honoré de sa présence cet évènement.

Pour la préservation de l'environnement, des actions idoines doivent d'être posées. La présidente de l'Arda, la Sénégalaise Marième Ndoye Decraene, Directeur général de la raffinerie du Sénégal, la Sar, a ,d'entrée, indiqué qu'il s'agit à travers cette rencontre " d'engager les parties prenantes à mettre en œuvre une empreinte énergétique durable et à faible émission de carbone " pour le continent africain, notamment à " un rythme régulier et progressif au cours des prochaines décennies ". Selon Marième Ndoye, l'approche mondiale de la transition énergétique n'est pas une option pour les pays africains. L'assemblée générale annuelle statutaire de l'Association des raffineurs et distributeurs africains entend donc continuer de faire pression en faveur d'un plan de transition énergétique africain unique et durable, en termes de stratégies, souligne-t-elle.

Anibor Kragba, secrétaire exécutif de l'Association, souhaite que le continent africain s'attèle à mettre en œuvre une feuille de route pour la transition énergétique. Malgré le fait que l'Afrique n'atteint pas plus de 3% des émissions de Co2 du total cumulé mondial. Différentes problématiques concernant le secteur du pétrole en Afrique feront l'objet d'échanges au cours de panels et tables rondes, notamment la lancinante question des investissements pour améliorer la production des raffineries.

La Côte d'Ivoire est représentée à ces travaux par une forte délégation de la Société ivoirienne de raffinage (Sir) ,conduite par le président du Conseil d'administration, le général de corps d'armée, Soumahila Bakayoko, et le directeur général, Soro Tiotioho. Créée en 2006, l'Association des raffineurs africains a opéré une mue en 2019 avec l'intégration formelle des distributeurs des produits pétroliers. La structure a eu à sa tête deux dirigeants depuis sa création. L'Ivoirien Joël Dervain, ex-directeur général de la Sir, pendant une quinzaine d'années et Anibor Kragba qui est en charge de cette structure depuis 2020.