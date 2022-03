Algérie: Les relations algéro-portugaises saluées

Alger — Le ministre d'Etat et des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva a salué, mercredi à Alger les relations liant l'Algérie et le Portugal par le passé comme dans le présent.

"Le Portugal a une dette envers l'Algérie, laquelle a joué un rôle important dans le processus de démocratisation du Portugal et soutenu, à l'époque, l'opposition démocratique contre la dictature au Portugal", a déclaré M. Augusto Santos Silva au sortir de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"En 1975, une convention a été signée à Alger proclamant l'indépendance de plusieurs pays africains colonisés par le Portugal", ce qui a permis "la naissance de pays lusophones", a-t-il rappelé.

Les deux pays ne sont pas uniquement liés par leur histoire mais aussi par le présent, a-t-il dit , rappelant que l'Algérie et le Portugal sont "deux partenaires d'une grande importance dans la région de la Méditerranée", qui établissent une coopération en matière de sécurité et de stabilité et de bonnes relations entre les Etats et les peuples.

Cette coopération consiste également a apporter leur "contribution au sein des organisations de coopération régionale, y compris l'Union pour la Méditerranée (UpM) qui constitue une base de coopération entre l'Union européenne (UE) et l'Afrique du Nord".

A cette occasion, le ministre d'Etat et des Affaires étrangères du Portugal a affirmé que l'Algérie et son pays entretenaient de bonnes relations dans les domaines politique et diplomatique.

"Le Portugal écoute attentivement l'Algérie" s'agissant de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord et du Sahel, a-t-il dit, expliquant que "nous avons besoin de stabilité et de développement dans notre environnement".

Le domaine économique n'est pas en reste puisque 80 entreprises portugaises sont en activité en Algérie, notamment dans les secteurs stratégiques, sans parler des nombreuses entreprises portugaises qui exportent vers l'Algérie, selon M. Santos Silva qui a estimé que "la croissance économique est nécessaire au développement de la coopération entre les entreprises des deux pays".

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed El Amine Bencherif.