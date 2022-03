Sénégal: Italian Design Day 2022 à Dakar - Le produit à succès " Monolyto ", présenté aux participants

Chaque année la diplomatie italienne célèbre le Italian Design Day pour partager son expertise et l'héritage des connaissances italiennes dans les domaines de l'ameublement d'intérieur, du design, de l'architecture, des produits de consommation et de la production industrielle.

Selon un communiqué de presse, à l'occasion de l'édition 2022, consacrée au thème " Ré-génération. Design et nouvelles technologies pour un développement durable ", l'ambassade d'Italie à Dakar a organisé le 21 mars dernier, un événement au Comptoir commercial du Sénégal qui à réunit plus de 70 représentants institutionnels, entrepreneurs, designers et ong, sénégalaises et italiennes. Les retombées positives de la régénération urbaine, ajoute la même source, sont d'ailleurs au centre de la eucandidature de Rome à l'Exposition universelle de 2030, qui a été présentée lors de l'événement. La Secrétaire d'Etat italien pour la Transition Ecologique, Mme Ilaria Fontana, en visite à Dakar à l'occasion du Forum mondial de

l'eau, l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito, et le directeur de cabinet du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abass Ndiaye, ont souligné la pertinence des politiques en faveur de l'économie circulaire et ont mis en valeur la collaboration italo-sénégalaise en matière d'architecture durable, ainsi que les synergies entre innovation technique et recours aux matériaux de construction locaux, utilisés en premier lieu dans les projets italiens de coopération au développement au Sénégal. L'ambassadeur De Vito a souligné l'importance de cette initiative ici au Sénégal, notre partenaire et ami privilégié en Afrique.

occidentale. Selon lui, il est un grand honneur de pouvoir compter sur la présence de membres des Gouvernements italien et sénégalais, pour cette occasion qui met en valeur la créativité de nos entreprises, appliquée dans un secteur économique dynamique où la collaboration bilatérale offre un grand potentiel. A son tour la secrétaire d'Etat a remarqué que réutiliser, réparer, recycler les matériaux et les produits existants est aujourd'hui une exigence parallèle au développement des nouveaux, avec une collaboration de plus en plus étroite entre designers et producteurs. Sur ces mêmes lignes, a été présenté " Monolyto ", un produit de succès du design italien au Sénégal. Réalisé en région dakaroise

à partir d'un brevet italien par la créatrice Maddalena Martigli, " Monolyto " est une armature en plastique recyclé acheté sur place et qui remplace les briques en ciment. Une solution éco-durable, innovante, qui réduit l'empreinte carbone grâce à un produit plus léger et plus solide que les briques traditionnelles. A suivi le récit de Mme Elena Bonometti, Ceo de l'Ong Tostan, qui a choisi " Monolyto " pour son nouveau centre de formation professionnelle à Thiès.