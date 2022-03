Togo: Etoile, ASKO, ASCK et Togo Port passent, Gomido, Dyto, Foadan et AS Binah trépassent

L'aventure continue en demi-finale pour quatre des huit clubs appelés à disputer la Coupe de l'indépendance du Togo 2022. Si au terme des quarts de finale disputés aujourd'hui, l'Etoile Filante de Lomé (D2) ASKO, ASCK, et l'AS Togo Port dans des schémas divers ont pu tirer leur épingle du jeu, leurs adversaires Dyto FC, Foadan FC, AS Binah et Gomido n'ont eu qu'à subir la loi, et sont donc éliminés.

En effet, dans un match disputé, les Etoilistes sans frémir ont épinglé Dyto de Lomé. Les militaires n'ont pu en aucun moment marquer ne serait-ce qu'un petit but.

Dans un autre registre ce sont les Portuaires qui ont encore fait douter tous les pronostiqueurs. En effet, menés dès la première partie par les Show Boys de Gomido, les Dockers iront puiser dans leur tréfonds pour obtenir l'égalisation dans la seconde manche, avant d'asséner le coup de grâce à l'adversaire. Ce sera dans les Tirs au but que ce pensionnaire de la D1 (l'AS Togo Port), s'imposera finalement sur un score de 4-2.

Dans la partie Nord, les ainés se sont fait respecter. Ainsi, ASKO de Kara (D1) qui jouait Foadan de Dapaong l'a simplement déposé dès la première manche par un but de Ouro-Bodi Arissou. Même score étriqué d'un but à zéro dans l'opposition entre ASCK et l'AS Binah en faveur des Chauffeurs de la Kara.

Récap des résultats des Quarts de finale

Dyto FC - Etoile Filante 0-1

AS TOGO Port - Gomido FC 1-1 (4-2 tirs au but)

ASKO-Foadan FC 1-0

ASCK- AS Binah 1-0