Sénégal: Abdou Latif Coulibaly, Ministre Secrétaire Général Du Gouvernement - " Les Législatives seront déterminantes pour la nomination du Premier ministre "

Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Abdou Latif Coulibaly revient, dans cet entretien, sur l'actualité marquée par le parrainage pour les prochaines élections législatives, la nomination d'un Premier ministre...

Il y a quelque mois, le Chef de l'État a émis le souhait de faire revenir le poste de Premier ministre. Maintenant, les Sénégalais s'impatientent. Qu'en pense le Secrétaire général du Gouvernement que vous êtes ?

Il y a beaucoup de bruit autour de cette question-là aujourd'hui. Il est vrai que depuis quelques temps maintenant, il y a une révision constitutionnelle consistant à réintroduire le poste du Premier ministre qui a été supprimé en 2019. Cela répond à des préoccupations liées à l'exercice du pouvoir et à la coordination de l'action gouvernementale. Le Chef de l'État a souhaité faire revenir ce poste, compte tenu de ses activités nombreuses et de l'appréciation qu'il a faite de son agenda diplomatique. Maintenant, la loi a été votée et les Sénégalais s'impatientent, je peux les comprendre. Peut-être qu'ils ont la curiosité de savoir qui sera Premier ministre. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun ralentissement dans le travail du Gouvernement, il n'y a pas d'incidence sur le travail que les ministres font. C'est quand même logique et même légitime que les Sénégalais s'impatientent, mais moins par rapport au travail gouvernemental que sur la personne qui sera nommée. Celui qui a décidé de ces réformes-là va choisir le moment de faire ces nominations.

La majorité présidentielle a envoyé des émissaires dans les 46 départements du pays en vue de remercier et de remobiliser les troupes, mais surtout pour ne pas avoir de listes parallèles aux législatives. Sera-t-il facile ?

Je ne pense pas qu'on puisse résumer l'envoi d'émissaires à la seule dimension des listes parallèles même si cette dimension-là fait partie des préoccupations de Monsieur le Président de la République et de l'ensemble de la coalition. Il faut quand même considérer que ces élections sont d'un enjeu fondamental ; il était de bon ton et de très bon aloi que le Président envoie d'abord des missions de remerciement, de remobilisation des militants et des citoyens sénégalais qui ont voté dans un très grand nombre pour les listes de " Benno ".

Si on gagne 439 communes et collectivités territoriales sur un total de 557, avec un nombre de suffrages assez conséquent, on devait quand même saluer cela et dire merci à ceux qui ont permis cette victoire. Ensuite il faut expliquer que cette victoire-là en est une mais qu'on a besoin d'autres victoires et surtout la victoire lors des prochaines législatives. Et pour cela, il faut y aller dans l'unité, la concorde et la paix. Si nous abordons les législatives comme on a abordé les locales, il peut y avoir des problèmes assez sérieux.

C'est une démarche prudente et responsable que d'envoyer des missions qui remercient les gens, mais également attirent davantage leur attention sur la nécessité d'être dans la concorde et la cohérence pour aborder ces prochaines élections qui vont déterminer également comment le Premier ministre devrait être nommé et qui sera nommé, donc pour rester au moins deux ans avec le Président de la République en activité. Si de façon exceptionnelle, l'opposition gagne les élections, ce serait la cohabitation. Il n'est à mon avis pas très bon, pour la stabilité du pays, que des cas de cohabitation puissent arriver en particulier dans nos pays où la place de la démocratie, dans sa pratique, pose quelques problèmes. Je pense qu'il était indiqué d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces questions-là.

Maintenant, il est clair que ce ne sera pas très facile de limiter les listes parallèles parce que le Sénégal est un pays de liberté et d'indépendance, un système démocratique où chaque individu, d'après ce qu'il considère comme étant ses moyens et ses atouts, pourrait être tenté de présenter sa candidature à une élection. De façon absolue, on ne peut pas dire qu'on ne va pas avoir de problème de listes parallèles. Notre responsabilité est de tout faire pour l'éviter au maximum possible et réduire de façon substantielle sinon annihiler toutes les velléités d'avoir des listes parallèles à celle que le Président de la République, avec la coalition et les responsables, vont être amenés à choisir pour diriger les listes de la coalition. Maintenant, il est toujours assez présomptueux, comme le font certains d'ailleurs, de penser que les résultats que nous avons eu aux locales préfiguraient nécessairement une cohabitation.

Ce n'est pas mon sentiment, au contraire, même si nous ne devons pas être naïve parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, nous pouvons quand même dire et de façon certaine que nous partons vers ces élections avec des atouts assez remarquables. C'est à nous de nous organiser davantage et d'être beaucoup plus responsables et plus cohérents dans nos démarches politiques et dans la pratique pour que nous ayons une victoire aux législatives de 2022.

Maintenant, on ne peut pas dire de façon absolue que c'est acquis. Il faut toujours y aller et travailler pour avoir la victoire. Je pense qu'il faut être responsable, conscient des enjeux et se préparer à se battre pour y arriver. On veut arriver à la victoire finale au soir du 31 juillet 2022. C'est possible, c'est faisable et c'est le contraire dont on peut douter, mais douter aujourd'hui de la capacité de " Benno " à gagner, ce n'est pas raisonnable. Par contre, refuser d'être naïf au point de croire que tout est acquis, ça c'est un impératif.

Parlant des législatives, l'opposition évoque souvent l'arrêté de la Cedeao pour contester le parrainage. Quelle appréciation faites-vous de ces démarches ?

Je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui contester le principe du parrainage. Le principe du parrainage a été introduit dans la Constitution du Sénégal et dans le Code électoral sénégalais depuis 1992 avec le Code électoral consensuel. Ce qui était d'ailleurs le principe, c'était que le parrainage était discriminatoire. On demandait aux citoyens Sénégalais qui n'étaient pas dans les partis politiques d'aller chercher des parrainages pour se présenter à une élection présidentielle. Jamais l'opposition nationale n'a contesté le principe de cette discrimination.

Or aujourd'hui, paradoxalement, on évoque l'arrêt de la Cedeao, d'ailleurs ils ne disent plus qu'ils sont contre mais ils évoquent l'arrêt qui dit que " le parrainage est un obstacle, une atteinte aux droits de la personne et à la liberté des individus ". À mon avis, c'est une fausse interprétation parce qu'elle repose sur une conception fondamentalement individualiste qui consacre que la liberté d'un individu devrait primer sur la responsabilité et le droit des collectivités et même sur des objectifs majeurs et nobles qui sont celui de sauvegarder les deniers publics et de rationaliser la démocratie. Il y a ici une opposition nette entre une conception individuelle de la politique et une conception rationaliste de la politique. Qu'est-ce que cela veut dire ?

La démocratie est un principe fondamental mais l'exercice de la démocratie comporte des restrictions de nature objective et qui ont, par ailleurs, pour fonction de rendre la démocratie plus lisible et de donner la possibilité de l'exercice de façon encore beaucoup plus pleine et entière. C'est ça le parrainage et c'est ça que toutes les démocraties du monde, quasiment, ont consacré. Pourquoi dit-on qu'on ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle quand on a moins de 35 ans ? Quelle est la différence qui existe en 34 et 35 ans ? C'est dans la rationalisation et la rationalité démocratiques. Pourquoi dit-on qu'à 75 ans, on ne peut plus se présenter ? C'est dans la rationalisation d'une démarche et le parrainage participe de ce même état d'esprit, il n'y a aucune différence.

En France, le parrainage est extrêmement restrictif parce que ce sont ceux qui ont des mandats électifs qui peuvent parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Aux États-Unis, quand vous n'avez pas beaucoup de millions de dollars, vous ne pouvez pas vous présentez à la Présidentielle. Ailleurs quand vous n'êtes pas d'une certaine catégorie sociale de fait, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il y a la démarche de rationalité qui procède d'un fait de droit et la demande de rationalisation qui procède de l'état de fait. Alors, face à ces conceptions, l'État du Sénégal doit avoir les moyens d'exercer pleinement et entièrement la souveraineté du Sénégal. Comment peut-on dire que la Cour de justice de la Cedeao interdit au Sénégal de poser des actes nécessaires pour rationaliser la démocratie ? Et d'ailleurs parmi tous les candidats qui se sont présentés, l'essentiel avait réussi les parrainages.

D'ailleurs, si vous observez bien pendant l'élection présidentielle, c'était moins le principe du parrainage qui était contesté que les mécanismes par lesquels les parrainages étaient mis en œuvre. Au demeurant ces mécanismes peuvent toujours être améliorés pour permettre que le parrainage puisse être organisé dans les conditions les plus simples et les plus démocratiques. Je ne vois pas une cour supranationale qui pourrait décider que les États renonceront à leur pouvoir de rationaliser la démocratie. Il y a une conception individualiste, à la limite même complètement absurde, de considérer que l'individualité va nécessairement primer et de façon absolue sur la collectivité. Il y a un équilibre à trouver entre les deux et le parrainage trouve cet équilibre dans ces conditions. Ici s'opposent d'ailleurs une conception extrêmement libérale occidentale et une conception qui est dans nos traditions et dans nos conceptions fondamentales, la collectivité. On ne peut pas dire laquelle a plus de droit. C'est cette même conception d'ailleurs qu'on retrouve dans la Charte africaine des droits de la personne et des peuples. Vous ne verrez pas dans une option de cette nature, dans le monde occidental, parler de la collectivité. On parle de l'individu. Ce qu'on fait au Sénégal est non seulement parfaitement conforme au droit, mais il est également conforme à une conception globale de notre société. Moi, je ne vois pas de problème à cela.

La coalition " Yewwi " a annoncé la création d'une autre association d'élus locaux parallèlement à celle existante. Qu'en pensez-vous ?

L'Association des maires du Sénégal (Ams) s'inscrit dans l'esprit la décentralisation et dans l'esprit également de la déconcentration de l'État. Et cette association n'est pas une association conçue comme un club. Il est conçu comme un organe fédérateur qui est le répondant de l'État. Et en tant que structure faisant partie intégrante avec l'État, l'État ne peut pas avoir en son sein deux types d'interlocuteurs différents pour le même objectif, pour la même orientation et pour la même méthode de travail. Ce qui serait une forme de renonciation à une responsabilité fondamentale.

Il y a des structures et des cadres existants pour que l'opposition puisse exprimer ses opinions. C'est dans le Conseil municipal, l'Assemblée nationale. Quand l'État organise les collectivités en vue d'avoir une structure à qui il parle de façon globale pour que les problèmes soient traités, il ne peut pas y avoir des problèmes différents entre les communes selon qu'on est élu de l'opposition ou de la majorité. C'est, à mon avis, une absurdité et je crois que l'État en tirera toutes les conséquences. Ils peuvent, à mon avis, être des clubs privés de maires mais pas de municipalités. Ils sont libres selon le droit sénégalais mais une Ams II, ça n'a pas de sens. Je ne vois pas la possibilité encore moins la nécessité. Si vous vous constituez pour exprimer votre désaccord avec l'État, votre opposition et vous voulez en même temps parler avec l'État, ça n'a pas de sens. L'Ams est un regroupement de toutes les mairies du Sénégal.

Peut-on savoir où est-ce qu'on en est exactement avec la réfection du Building administratif Mamadou Dia après l'incendie ?

Il faut savoir que l'incendie est intervenu le 26 août 2021. Nous avons, dans un délai de 2 à 3 mois, procédé à toutes les enquêtes et évaluations techniques qui devaient conduire à une évaluation exacte du coût des dégâts et celui des réparations. Par exemple, si vous considérez que l'immeuble a été détruit à plus d'un tiers, naturellement quand vous évaluez les destructions de base, vous remplacez le matériel mais également vous analysez la cause l'incendie et techniquement vous voyez tout ce qu'il faut pour éviter un prochain incendie. On a calculé le coût et le marché a été lancé. Nous avons été autorisés à passer en procédure d'urgence mais ça n'a pas pris moins de trois mois pour finir toutes les formalités qui sont terminées en mi-février. Mais nous avions anticipé, l'entrepreneur avait déjà engagé des dépenses sur fonds propres pour travailler. Et c'est cette semaine que ses premières avances lui ont été payées. Aujourd'hui l'entreprise travaille pour que le bâtiment puisse être livré bien avant même la fin de l'année.

En chiffres, combien tous ces travaux ont coûté ?

Si vous considérez les coûts globaux et le contexte post-Covid où les tarifs ont complètement volé à un niveau qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, si vous faites tout ça et des travaux supplémentaires qui n'ont rien à voir avec l'incendie, on en est aujourd'hui à la réparation et à l'entretien pour les trois ans à venir à environ 8 milliards de FCfa.

L'opposition est montée au créneau et la mouvance lui a emboité le pas en soutenant qu'elle sait se battre. Est-ce que la tension ambiante dans le milieu politique ne vous fait-elle pas peur ?

Je suis quelque part inquiet non pas parce que le Premier responsable de " Yewwi " le dit mais par le comportement d'ensemble de certains acteurs de la démocratie qui devraient jouer un rôle important dans la stabilité du processus de construction de notre idéal démocratique. Je n'ai jamais vu un opposant politique tenir des propos aussi injurieux et diffamatoires contre la presse et la justice de son pays, viser nommément des juges et s'attaquer à des officiers de la sécurité à ce niveau-là. Cela ne me surprend pas de celui qui l'a fait. En revanche, ce qui m'effraie, c'est de voir des titres d'articles de presse qui le chantent et qui en font le héros de la communication. Si vous insultez une personnalité responsable, vous déclenchez quelque chose de phénoménal dans la société qui donne l'air d'une bonne communication mais qui est un désastre. Ce n'est pas à moi de condamner des propos mais je suis étonné de voir comment on célèbre cette personne-là dans les médias. C'est le lieu de réfléchir sur beaucoup de choses : qu'est-ce que nous pouvons célébrer ? Qu'est-ce que nous devons condamner ? Et sur quoi doit-on agir pour faire en sorte que notre démocratie reste ce qu'elle est ? Il n'y a rien qui puisse justifier certains comportements et certains propos. Rien !