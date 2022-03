Cote d'Ivoire: Miss monde 2021 - Olivia Yacé accueillie en triomphe à Abidjan

Malgré la tombée de la nuit, c'est un beau monde qui s'est déployé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le mercredi 23 mars 2022, pour accueillir la 3e belle femme de la 70e édition de Miss monde, Olivia Yacé.

Avec des tee-shirts, posters, kakemonos à l'effigie de la 2e dauphine de Miss monde 2021, les admirateurs présents scandaient le nom d'Olivia Yacé qui a su par son talent et sa beauté faire flotter le drapeau ivoirien à cette compétition mondiale tenue le mercredi 16 mars 2022, à San Juan, la capitale de Porto Rico, une île des Caraïbes.

À son arrivée, Olivia Yacé, également Miss monde Afrique, a adressé ses premiers mots de remerciements au Tout-Puissant. Avant de dire sa gratitude au peuple ivoirien pour son soutien indéfectible à cet événement mondial. Par ailleurs, elle n'a cessé d'être reconnaissante au couple présidentiel pour son appui à tous les niveaux. Elle dédie ses victoires à son pays et à l'Afrique. Évoquant ses succès réalisés à cet événement mondial (Top model challenge, 2ème Best national designer, Miss monde multimédia), la filleule de la Première dame, Dominique Ouattara, a confié que ses victoires sont celles de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.

Notons qu'à cet accueil, des membres du gouvernement étaient présents. Il s'agit, entre autres, de la ministre de la Culture et des Industries des arts et du spectacle, Harlette N'Guessan ; du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana ; du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly.