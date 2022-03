Cote d'Ivoire: Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Les meilleurs acteurs des zones riveraines du parc de Taï bientôt rétribués

Les acteurs agricoles des zones riveraines du Parc national de Taï (Pnt), notamment des régions du Cavally, Gbôklè, Guémon, Nawa et de San Pedro, engagés dans la lutte contre les facteurs de la dégradation des forêts et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, percevront bientôt des rétributions en fonction du stock de gaz carbonique économisé.

Le programme de Paiement des réductions d'émission (Pré) dans la zone du Parc national de Taï, élaboré à cet effet par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, et qui a donné lieu, le 30 octobre 2020, à un contrat de réduction d'émission autour du Pnt avec la Banque mondiale pour plus de 25 milliards de F Cfa (50 millions de dollars Us), a été officiellement lancé, lundi 21 mars, à l'auditorium de la Primature au Plateau.

Alphonse Emadak, spécialiste principal en sauvegarde environnementale à la Banque mondiale, a rappelé que le Pré est le résultat d'un long travail de collaboration entre l'institution bancaire internationale et les autorités ivoiriennes. " La mise en œuvre de ce programme devrait permettre de réduire l'équivalent de 16,6 millions de tonnes de gaz carbonique sur cinq ans. Et la Banque mondiale paiera ces réductions d'émission pour le compte du Fonds de partenariat pour le carbone forestier ", a dit le représentant du bailleur.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Serge Kodéhi Gnahoré, a indiqué que le programme de paiement des réductions d'émission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale Redd+ adoptée par l'État de Côte d'Ivoire en 2017. Il concrétise le déclenchement de la phase de paiement du mécanisme Redd+ dans le pays.

" Il est attendu de tous les acteurs intervenant dans la zone du projet, la mise en œuvre d'activités d'intensification agricole et agroforesterie pour une agriculture "zéro déforestation", de gestion forestière durable et de conservation des forêts classées et des parcs nationaux, de boisement, reboisement et restauration des terres et forêts dégradées et de création et du maintien d'un environnement propice aux réductions d'émission ", a recommandé le représentant du ministre Jean-Luc Assi.

Vassoko Bamba, directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, s'est, à son tour, félicité du Pré. Qui, selon lui, est un ambitieux programme, un modèle de développement vert. " Ce projet vise à lutter contre les changements climatiques, à diversifier les revenus des agriculteurs et à protéger les ressources naturelles, tout en contribuant à la conservation du couvert forestier ", a-t-il noté.